Прямой эфир

Более 1000 экспонатов. Поговорили с создателем музея скейтбординга

21 июня 2024 14:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ощущение полета и зашкаливающий адреналин. Простая на вид доска с колесиками, а столько ярких впечатлений. 21 июня весь мир отмечает Международный день скейтбординга. Где отыскать самые необычные виды скейтборда, как вообще этот вид спорта покорил планету?

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Глеб Бенциовский, основатель музей скейтбординга.

Юлия Самусенко, ведущая:
Вы основатель единственного в стране музей скейтбординга. Расскажите, как появилась такая идея, что собой представляет этот музей, сколько экспонатов?

Более 1000 экспонатов. Поговорили с создателем музея скейтбординга-1

Глеб Бенциовский, основатель музей скейтбординга:
Музей единственный не только в стране, концепция музея уникальна для всего мира. Есть коллеги у меня за океаном и на нашем континенте, но та концепция, которая является миссией нашего музея, – это история нашего советского скейтбординга, она уникальная. На данный момент в музее собрано более тысячи экспонатов. История уходит своими корнями в 2005 год, когда я решил заложить фундамент в виде одной из своих досок в будущий музей. «Скейт-музей СССР» я его изначально планировал назвать. Собственно, эта история стала развиваться. Доразвилась сейчас до того, что у нас семь тематических разделов, более тысячи экспонатов, посвященных истории мирового, отечественного и белорусского скейтбординга.

Подробнее в видео.

# Музеи # общество # Юрий Царёв # Александр Стасевич # Юлия Самусенко # Глеб Бенциовский

Другие новости рубрики

Все новости
Мемориал «Разгром» открыли после реконструкции в Смолевичском районе
21 июня 2024 13:44

Мемориал «Разгром» открыли после реконструкции в Смолевичском районе

Минск принимает международную конференцию по совершенствованию системы нацбезопасности
21 июня 2024 13:40

Минск принимает международную конференцию по совершенствованию системы нацбезопасности

Лукашенко: мы должны быстрым транспортом связать Минск и города-спутники
21 июня 2024 13:39

Лукашенко: мы должны быстрым транспортом связать Минск и города-спутники