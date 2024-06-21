Более 1000 экспонатов. Поговорили с создателем музея скейтбординга

Ощущение полета и зашкаливающий адреналин. Простая на вид доска с колесиками, а столько ярких впечатлений. 21 июня весь мир отмечает Международный день скейтбординга. Где отыскать самые необычные виды скейтборда, как вообще этот вид спорта покорил планету?
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Глеб Бенциовский, основатель музей скейтбординга.
Юлия Самусенко, ведущая:
Вы основатель единственного в стране музей скейтбординга. Расскажите, как появилась такая идея, что собой представляет этот музей, сколько экспонатов?
Глеб Бенциовский, основатель музей скейтбординга:
Музей единственный не только в стране, концепция музея уникальна для всего мира. Есть коллеги у меня за океаном и на нашем континенте, но та концепция, которая является миссией нашего музея, – это история нашего советского скейтбординга, она уникальная. На данный момент в музее собрано более тысячи экспонатов. История уходит своими корнями в 2005 год, когда я решил заложить фундамент в виде одной из своих досок в будущий музей. «Скейт-музей СССР» я его изначально планировал назвать. Собственно, эта история стала развиваться. Доразвилась сейчас до того, что у нас семь тематических разделов, более тысячи экспонатов, посвященных истории мирового, отечественного и белорусского скейтбординга.
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