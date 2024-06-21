Более 1000 экспонатов. Поговорили с создателем музея скейтбординга

Ощущение полета и зашкаливающий адреналин. Простая на вид доска с колесиками, а столько ярких впечатлений. 21 июня весь мир отмечает Международный день скейтбординга. Где отыскать самые необычные виды скейтборда, как вообще этот вид спорта покорил планету?

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Глеб Бенциовский, основатель музей скейтбординга.

Юлия Самусенко, ведущая:

Вы основатель единственного в стране музей скейтбординга. Расскажите, как появилась такая идея, что собой представляет этот музей, сколько экспонатов?