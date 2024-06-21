Минск принимает международную конференцию по совершенствованию системы нацбезопасности

Как противодействовать угрозам, защитить суверенитет и государственный строй, 21 июня обсуждают на международной научно-практической конференции «Основные направления совершенствования системы национальной безопасности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зале более 100 человек: представители государственных органов, силового блока и научных учреждений из Беларуси и России. Поиски новых и эффективных форм противодействия угрозам объясняются кардинальным изменением всей геополитической обстановки. Чтобы не допустить эскалации конфликта, необходимо настроить темп не только в вопросах профилактики, создании исследований и научных работ в области нацбезопасности, но и разработать предложения по совершенствованию законодательства в разных отраслях. Это и есть главная задача конференции.

Александр Рахманов, заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси:

Профессионализм тех специалистов, которые представляют собой сплав и науки, и практики, присутствующие сегодня на конференции (это специалисты и России, и Беларуси), привнесет дополнительный успех и удачу в ту нелегкую работу, которая сейчас происходит в нашей стране, в части совершенствования подходов, алгоритмов и механизмов, определяющих либо регламентирующих те или иные сферы безопасности.