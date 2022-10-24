Более 100 призывников со всей Минской области. Как отправляли срочников в непростой боевой путь?

Новости Беларуси. В республике началась традиционная отправка призывников на срочную военную службу и в резерве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В первый день – пополнение в 72-м объединенном учебном центре в Печах, Минской военной комендатуре и силах специальных операций. Все в плановом порядке, согласно законодательству, без каких-либо изменений. Подробнее расскажет наш корреспондент Оксана Семашко.

24 октября в семье Ивинских – событие особое. Младшего сына отправляют служить в армию. Так сбудется мечта Ивана связать свою жизнь с Вооруженными Силами. Ранее парень потерпел фиаско с поступлением в Военную академию, зато сейчас попадет сразу в воздушно-десантные войска.

Светлана Ивинская, мама призывника:

Гордость за своих детей, старшего сына, который уже отслужил. И теперь младший идет сюда.

Иван Ивинский, призывник:

У меня только интерес и любопытство. Мне хочется попробовать на себе все тяготы армейской службы.

Павел Ивинский, брат призывника:

Физически он готов полностью с самого детства. Морально тоже я его подготовил, а все остальное он сам должен узнать. В войска 24 октября отправили больше 100 призывников из разных уголков Минской области. Перед службой в элитных подразделениях они прошли серьезный отбор.

Казимир Черепковский, председатель Совета ветеранов Минской областной организации ветеранов:

Мужчина в жизни учится ходить дважды – как только он родился и начинает топать, и, поступая в армию, он начинает ходить по-другому, по-мужски. Служба в армии почетна и ответственна и требует непростых усилий.

Свое мастерство прямо на плацу комиссариата молодому пополнению продемонстрировали призывники 2021 года из 5 отдельной бригады спецназначения. Дальше всем премудростям этого нелегкого дела уже в воинских частях они готовы обучить 200 новичков из Минска.





Наталья Солодунова, мама призывника:

Это прежде всего долг гражданина Беларуси. Несмотря на то, что мы, мамы, будем с ними мысленно 24 часа в сутки, они должны исполнить свой долг и быть настоящими мужчинами.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Очень много молодых людей выбирают разную форму службы и после окончания срочной службы. Это и служба по контракту. И также наметилась такая тенденция, что после получения специальности многие молодые люди его применяют и уже, как говорится, и в гражданской своей жизни. Минобороны Беларуси: «Мероприятия призыва проводятся в плановые сроки». Подробности здесь. Срочная военная служба в нашей стране обязательная. Это конституционный долг мужчин по защите Родины.

Юрий Пилищик, военный комиссар Минска:

Много ребят в период призывных комиссий написали рапорты для прохождения военной службы по контракту. И прогнозируемые данные, что у нас по Минску будет более 400 контрактников, поступят в период мероприятий на контрактную службу.

Для некоторых главный в жизни урок мужества продлится 6 месяцев, у кого-то – 1,5 года. В армии уверены, будут и те, кто свяжет с ней всю свою жизнь.





Оксана Семашко, корреспондент:

Всего в осенний призыв войска пополнят порядка 10 тысяч человек. Около 200 из них будут служить в резерве. Сама отправка новобранцев продлится до ноября.