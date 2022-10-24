Прямой эфир

«Зачем я тогда приехал?» Игорь Тур о «подстроенных» диалоговых площадках

24 октября 2022 19:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Зачем Беларуси нужно ВНС? Новый статус Всебелорусского народного собрания – что изменится в законе? Как оживить гражданское общество? Политическая перестройка и предстоящие выборы Президента. На площадке ток-шоу «По существу» журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудят, что происходит во внутренней политике Беларуси.  

«Зачем я тогда приехал?» Игорь Тур о «подстроенных» диалоговых площадках-1

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Кто сегодня видел диалоговые площадки в Германии, Франции, Америке? Может, кто-нибудь обсуждает какие-то законы с народом? Это тоже наша политическая традиция.

«Зачем я тогда приехал?» Игорь Тур о «подстроенных» диалоговых площадках-4

Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный канал»:
Я как участник диалоговых площадок знаю, что они бывают совершенно разные. Есть, когда люди приходят, задают острые вопросы. Иногда неприятные мне как спикеру, мне приходится отвечать на неудобные вопросы. А иногда я прекрасно понимаю, что диалоговые площадки представляют из себя 30-40 человек плюс/минус сотрудников исполкомов, которые подсказали, какие нужно вопросы задавать. Я всегда спрашиваю: зачем я тогда приехал?

Сергей Клишевич
Одинаково хороших диалоговых площадок мы не увидим нигде и никогда, как и невозможно удовлетворить каким-то законом все общество. Наша задача: максимально возможное для нас количество отработать, предложить и дойти до каждого. Мы же к тебе пришли, предложили. И дальше уже у человека моральное право спрашивать потом, если решение принято, он был свидетелем, мог участвовать, но он не участвовал, у него пропадает. И уже тут совесть играет, когда призывают на улицу выходить или какие-то еще другие действия совершать.

«Зачем я тогда приехал?» Игорь Тур о «подстроенных» диалоговых площадках-7

Олег Буевич, председатель Новополоцкого городского Совета депутатов:
Надо говорить с народом, и у нас этот опыт есть. Посмотрите, какие результаты по референдуму получили после 2020 года.

Читайте также:  

«Не должен быть представлен людьми-одиночками». Кто может попасть в ВНС и как это будет регулироваться?  

«Страховка для народа и правительства». Будет ли ВНС эффективным органом власти?  

«Что за ЛДПБ?» Почему белорусское общество не готово к политическим партиям  

# Государственная политика # общество # Сергей Клишевич # Игорь Тур # Олег Буевич

Другие новости рубрики

Все новости
«Ни денег, ни квартиры». Когда обманутые гомельские дольщики получат жильё и как наказали владельца долгостроя?
24 октября 2022 19:06

«Ни денег, ни квартиры». Когда обманутые гомельские дольщики получат жильё и как наказали владельца долгостроя?

Тур: пока в Беларуси Президентом является Лукашенко, вся реальная власть будет у него. Зачем тогда ВНС?
24 октября 2022 19:02

Тур: пока в Беларуси Президентом является Лукашенко, вся реальная власть будет у него. Зачем тогда ВНС?

«Не должен быть представлен людьми-одиночками». Кто может попасть в ВНС и как это будет регулироваться?
24 октября 2022 18:47

«Не должен быть представлен людьми-одиночками». Кто может попасть в ВНС и как это будет регулироваться?