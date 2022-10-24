«Зачем я тогда приехал?» Игорь Тур о «подстроенных» диалоговых площадках

Новости Беларуси. Зачем Беларуси нужно ВНС? Новый статус Всебелорусского народного собрания – что изменится в законе? Как оживить гражданское общество? Политическая перестройка и предстоящие выборы Президента. На площадке ток-шоу « По существу » журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудят, что происходит во внутренней политике Беларуси.

Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный канал»:

Я как участник диалоговых площадок знаю, что они бывают совершенно разные. Есть, когда люди приходят, задают острые вопросы. Иногда неприятные мне как спикеру, мне приходится отвечать на неудобные вопросы. А иногда я прекрасно понимаю, что диалоговые площадки представляют из себя 30-40 человек плюс/минус сотрудников исполкомов, которые подсказали, какие нужно вопросы задавать. Я всегда спрашиваю: зачем я тогда приехал?

Сергей Клишевич

Одинаково хороших диалоговых площадок мы не увидим нигде и никогда, как и невозможно удовлетворить каким-то законом все общество. Наша задача: максимально возможное для нас количество отработать, предложить и дойти до каждого. Мы же к тебе пришли, предложили. И дальше уже у человека моральное право спрашивать потом, если решение принято, он был свидетелем, мог участвовать, но он не участвовал, у него пропадает. И уже тут совесть играет, когда призывают на улицу выходить или какие-то еще другие действия совершать.