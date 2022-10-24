«Ни денег, ни квартиры». Когда обманутые гомельские дольщики получат жильё и как наказали владельца долгостроя?

Новости Беларуси. Беспрецедентное решение: интересы обманутых в строительстве гомельских дольщиков Президент Беларуси защитил отдельным Указом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жилой дом в центре города будет достроен. Эта история началась 8 лет назад. Как боролись за свои права гомельчане и когда долгострой в центре города станет новостройкой? Расскажет наш корреспондент Анна Корольчук.

Сдала я 34 тысячи долларов с копейками на однокомнатную. И вот 8 лет ни денег, ни квартиры и вообще ничего. В такой ситуации, как Зоя Новикова, оказались еще 30 человек. В 2014 году женщина увидела в интернете объявление о строительстве двух 10-этажных домов в самом центре Гомеля. На семейном совете решили купить однокомнатную квартиру для дочери, которая в одиночку растит сына. Частная фирма не вызывала подозрений.

Зоя Новикова, жительница Гомеля:

Мы знали, что это будет у нас такой обман? Думаем, солидная в 14-м тресте строительном квартира. Наш центр, лизинг на первом этаже занимает пять комнат. Посчитали, конечно, что это очень порядочная компания. Немного одолжила у родственников, все, чтобы внести все деньги, чтобы не быть должными, чтобы хотя бы подешевле. И вот остались мы ни с чем. Своего жилья дольщики не дождались ни в 2015-м, ни год спустя. Работы на улице Тельмана остановились.

Анна Корольчук, корреспондент:

Компания построила один из запланированных домов, а второй так и не начала. Застройщик не решил вопрос с владельцами частной застройки, которая находится рядом. Когда дольщики стали требовать деньги, вложенные в облигации, бизнесмен скрылся, присвоив 1,8 миллиона рублей. Обманутые гомельчане обратились в правоохранительные органы. В 2019 году владельца компании осудили на шесть лет с конфискацией имущества.

С потерпевшими виновный рассчитался лишь частично. Что касается жилья, вопрос так и повис в воздухе. Куда только не обращались дольщики – ходили на приемы к чиновникам всех уровней. Когда точка кипения достигла максимума, написали письмо главе государства. Вопрос был решен четко и оперативно. 20 октября Президент подписал Указ, который позволяет в целях защиты интересов граждан завершить строительство дома на улице Тельмана в Гомеле.

Александр Шишкевич, заместитель директора управления капитального строительства Гомеля:

На участке находится шесть частных домовладений, которые подлежат сносу. Права граждан будут реализовываться в соответствии с действующим законодательством после принятия решения города о предстоящем изъятии. Сегодня спустя 10 лет проект подлежит актуализации.