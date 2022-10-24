«Ни денег, ни квартиры». Когда обманутые гомельские дольщики получат жильё и как наказали владельца долгостроя?
Новости Беларуси. Беспрецедентное решение: интересы обманутых в строительстве гомельских дольщиков Президент Беларуси защитил отдельным Указом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жилой дом в центре города будет достроен. Эта история началась 8 лет назад. Как боролись за свои права гомельчане и когда долгострой в центре города станет новостройкой?
Расскажет наш корреспондент Анна Корольчук.
Сдала я 34 тысячи долларов с копейками на однокомнатную. И вот 8 лет ни денег, ни квартиры и вообще ничего.
В такой ситуации, как Зоя Новикова, оказались еще 30 человек. В 2014 году женщина увидела в интернете объявление о строительстве двух 10-этажных домов в самом центре Гомеля. На семейном совете решили купить однокомнатную квартиру для дочери, которая в одиночку растит сына. Частная фирма не вызывала подозрений.
Зоя Новикова, жительница Гомеля:
Мы знали, что это будет у нас такой обман? Думаем, солидная в 14-м тресте строительном квартира. Наш центр, лизинг на первом этаже занимает пять комнат. Посчитали, конечно, что это очень порядочная компания. Немного одолжила у родственников, все, чтобы внести все деньги, чтобы не быть должными, чтобы хотя бы подешевле. И вот остались мы ни с чем.
Своего жилья дольщики не дождались ни в 2015-м, ни год спустя. Работы на улице Тельмана остановились.
Анна Корольчук, корреспондент:
Компания построила один из запланированных домов, а второй так и не начала. Застройщик не решил вопрос с владельцами частной застройки, которая находится рядом. Когда дольщики стали требовать деньги, вложенные в облигации, бизнесмен скрылся, присвоив 1,8 миллиона рублей. Обманутые гомельчане обратились в правоохранительные органы. В 2019 году владельца компании осудили на шесть лет с конфискацией имущества.
С потерпевшими виновный рассчитался лишь частично. Что касается жилья, вопрос так и повис в воздухе. Куда только не обращались дольщики – ходили на приемы к чиновникам всех уровней. Когда точка кипения достигла максимума, написали письмо главе государства. Вопрос был решен четко и оперативно. 20 октября Президент подписал Указ, который позволяет в целях защиты интересов граждан завершить строительство дома на улице Тельмана в Гомеле.
Александр Шишкевич, заместитель директора управления капитального строительства Гомеля:
На участке находится шесть частных домовладений, которые подлежат сносу. Права граждан будут реализовываться в соответствии с действующим законодательством после принятия решения города о предстоящем изъятии. Сегодня спустя 10 лет проект подлежит актуализации.
Новый проект и работы будет проводить Гомельский домостроительный комбинат. Уже сейчас известно, что для удешевления стоимости квартир подрядчики откажутся от подземного паркинга, который был запланирован изначально. Дольщики с неиспользованными облигациями получат в нем квартиры в первую очередь, метр площади продадут им по себестоимости. Радостная новость не решает всех проблем. Четыре человека, в том числе и Зоя Новикова, так и не получили никакой денежной компенсации от мошенника. А собрать деньги на новую квартиру, пусть и по льготной стоимости, пенсионерка не сможет. Люди не теряют надежды добиться справедливости.
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