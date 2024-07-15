Град с гусиное яйцо и разрушенные дома! Как в Беларуси устраняют последствия непогоды?

В Беларуси устраняют последствия урагана. Оборванные линии электропередач, вырванные с корнями деревья, раскрытые крыши домов – энергетики, МЧС, специальные службы работают в режиме нон-стоп, чтобы восстановить порядок и минимизировать ущерб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра до 29 метров в секунду пострадали 330 населенных пунктов в Гомельской, Брестской и Могилевской областях. Из-за непогоды в выходные погибли шесть человек, двое из которых дети. Еще 15 человек травмированы. Следственным комитетом проводятся проверки. Подробности у Кристины Протосовицкой.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Эпицентром стихии в Брестской области – агрогородок Лопатино, где стихия сносила все своем пути: шифер, металлочерепицу и даже кирпич. Ничего не щадила. Улица Колхозная – здесь продолжаются восстановительные работы. Привезли строительные материалы, чтобы в максимально сжатые сроки помочь людям.

Апокалипсис, не иначе, говорят местные. В полдень воскресенья резко стало темно, а затем налетел ветер со скоростью до 20 метров в секунду с крупным градом. Ураган вырывал кровлю, укладывал заборы и деревья, обрушил по улице все столбы и линии электропередач.

Буран поднялся. Резко все, с гусиное яйцо – такой град был. Страшно – у меня окна все в доме, резко за 5 минут.

Оно с той стороны шло. Гул такой, да так страшно. Только в дом – и поднялась буря. Давай и окна закрывать. Град лупил 5-7 минут.