Более 100 ликов Богородицы – такого нет ни в одном храме Беларуси. Показываем церковь в Вейно

Угловые части главного фасада завершены круглыми башнями. Но славится этот храм не только уникальной архитектурой, но и богатой историей, в которой много вопросов и пробелов, рассказали в программе «Путевка BY».

Протоиерей Николай Остапчук, настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы:

Говоря о годе постройки храма, существует две версии. Одна из них – это 1760 год постройки, вторая – 1810-й. Есть повествование одного историка, игумена Ореста, который говорит, что на момент первой Отечественной войны – 1812 год – на территории храма разместился полк солдат неприятеля и был прислан священник, чтобы забрать основную утварь церковную – Евангелие. Один из офицеров выстрелил в икону Божией Матери, посмеялся над священником со словами «почему ваша Матерь Божия вас не защищает?» Говорят, что в этом полку в ближайшее время началась эпидемия – они все умерли, причем не в бою.