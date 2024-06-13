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Более 100 ликов Богородицы – такого нет ни в одном храме Беларуси. Показываем церковь в Вейно

13 июня 2024 14:03
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Светлое путешествие! За благословением и балансом держим путь в агрогородок Вейно. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы – жемчужина классицизма.

Более 100 ликов Богородицы – такого нет ни в одном храме Беларуси. Показываем церковь в Вейно-1

Угловые части главного фасада завершены круглыми башнями. Но славится этот храм не только уникальной архитектурой, но и богатой историей, в которой много вопросов и пробелов, рассказали в программе «Путевка BY».

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Более 100 ликов Богородицы – такого нет ни в одном храме Беларуси. Показываем церковь в Вейно-4

Протоиерей Николай Остапчук, настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы:
Говоря о годе постройки храма, существует две версии. Одна из них это 1760 год постройки, вторая 1810-й. Есть повествование одного историка, игумена Ореста, который говорит, что на момент первой Отечественной войны 1812 год на территории храма разместился полк солдат неприятеля и был прислан священник, чтобы забрать основную утварь церковную Евангелие. Один из офицеров выстрелил в икону Божией Матери, посмеялся над священником со словами «почему ваша Матерь Божия вас не защищает?» Говорят, что в этом полку в ближайшее время началась эпидемия они все умерли, причем не в бою.

Более 100 ликов Богородицы – такого нет ни в одном храме Беларуси. Показываем церковь в Вейно-7

Такого эксклюзива вы точно не видели в белорусских храмах. На дореволюционной литографии уместились, кажется, все лики Богородиц. Здесь их более сотни. Настоящая энциклопедия. Славится храм и своими росписями.

Подробности в видеоматериале.

# Церковь # общество # Анастасия Макеева

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