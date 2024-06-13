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Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» прибудет в Беларусь 21 июня

13 июня 2024 13:57
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Уникальный музей на колесах скоро прибудет в Беларусь. В этом году «Поезд Победы» вновь прокатится по городам Союзного государства. Уже 21 июня колоритный состав сделает свою первую остановку в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» прибудет в Беларусь 21 июня-1

В этот раз география маршрута расширится: поезд побывает в 23 городах. Возможность познакомиться с экспозицией, посвященной подвигу советского народа в годы Великой Отечественной, будет у жителей всех областей Беларуси и города Минска. Музейный состав – это 10 тематических вагонов, где в хронологическом порядке представлены события от предвоенных лет до Великой Победы.

# Великая Отечественная война # общество

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