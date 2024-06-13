Сафари по-белорусски. Побывали в Могилёвском зоосаде и показываем самых милых обитателей

Мечтаете о пушистой кругосветке? Тогда приглашаем в Могилевский зоосад. Здесь обитает около 40 видов животных и можно отправиться в экзотическое сафари, рассказали в программе «Путевка BY».

Обожаете «Маугли» и «Король Лев»? Тогда вам в Буйничи! Здесь кипят африканские страсти. 170 гектаров – что город зверей. Огромные вольеры, парк с лебединым озером, вкусные точки, сказочные избушки. Что еще надо для счастья на каникулах, чтобы забыть заботы и держать трубой хвост? Но не только ради зрелища создавали зоосад.

Иван Нижников, заведующий Могилевским зоосадом:

Начнем с того, что это все-таки учебная лаборатория агролесотехнического колледжа, где егеря, лесники получают непосредственные практические навыки, чтобы пойти на предприятие. На сегодня он выполняет много ролей. Первая – это создание микроклимата положительного общества. Вторая роль – реабилитация диких животных. Более 100 ликов Богородицы – такого нет ни в одном храме Беларуси. Показываем церковь в Вейно.

Зоотерапия зарядит позитивом, а мир фауны откроет свои тайны. Экскурсии на экзотическом острове проходят на ура. Главное – взять с собой немного моркови и сухариков. И солнечные кадры в кармане.

И все же самые жаркие приключения ожидают на железной дороге. 15 минут сафари не забыть! Мультяшный итальянский паровозик умчит к зубрам, пятнистым оленям, косулям, диким кабанам и ланям.