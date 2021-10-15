Боль в суставах, бурление в животе, нарушение пищеварения. Как мануальная терапия помогает преодолеть постковидный синдром?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:
Все болезни от нервов. Паникеры будут страдать в первую очередь. Вы с этим часто сталкиваетесь? Чтобы расслабить человека, как-то вылечить его. Остеопатия – особая наука, где-то что-то нажал. Расскажите вообще подробнее, чтобы люди понимали, что вы конкретно делаете.
Сергей Чичук, кинезиолог, остеопат, мануальный терапевт, рефлексотерапевт:
Давайте, наверное, все-таки начнем о том, что такое рефлексотерапия, что такое кинезиология, прикладная кинезиология и остеопатия. Чтобы было понятно, на каком этапе, в принципе, мы сталкиваемся с COVID.
Значит, это все мягкие мануальные техники воздействия либо с применением каких-нибудь инструментальных методов воздействия. Например, иголки, вакуумная терапия, инструменты мобилизации мягких тканей.
Мы сталкиваемся, как правило, с больными постковидным синдромом. То есть, когда человек заболел, нет каких-то упражнений специальных, либо методов воздействия остеопатических, чтобы вылечить человека.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Понятно, он в изоляции должен находиться.
Сергей Чичук:
То есть это не наши пациенты, мы с ними не работаем. Но вот с постковидным синдромом мы сталкиваемся. Эти вопросы можно обсудить.
Иногда пациенты спрашивают: «А как бы не заболеть»? То есть, какие-то вот моменты, что кто-то агитирует против – я как бы не сталкивался с таким – я знаю, что есть такие мнения, но я не поддерживаю их. Потому что вакцинация – это отдельный вопрос. И не имеет право кто-то навязывать человеку одну точку зрения либо вторую точку зрения.
Так мы сталкиваемся с таким вопросом, что может сделать остеопатия, либо рефлексотерапия до того, как человек заболел. Много на самом деле может сделать, но никто не приходит превентивно.
Ольга Бурлакова:
Вот я только хотела сказать, что до никто к врачам не обращается. Уже когда клюнет петух.
Сергей Чичук:
Поэтому, как правило, мы здесь тоже как бы не работаем, и мы сталкиваемся, когда эта ситуация случилась.
Ольга Бурлакова:
Вот кстати, с чем чаще всего приходят, с какой проблемой – нервная система, кардиология, суставы? О чем говорят?
Сергей Чичук:
Очень часто суставы, вы правы, боль в суставах. Как правило, это коленные суставы. Если брать позвоночник – это поясничный отдел. Если внутренние органы, то это желудочно-кишечный тракт, тонкий кишечник, соответственно, бурление в животе, нарушение пищеварения, вздутие. И это прямо настолько, что человека беспокоит. У него раньше ничего не бурлило, живот был мягонький. Теперь он вздутый постоянно. Это не проходит и не проходит прямо долго.
Ольга Бурлакова:
И вы это лечите?
Сергей Чичук:
Да. И если брать эмоциональный фон, то, как правило, депрессия у постковидных пациентов.
Алена Родовская:
Депрессия, панические атаки, тахикардия. Это я сейчас рассказываю о себе.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Так что вы делаете с ними, когда они к вам приходят?
Сергей Чичук:
Это с чем они к нам обращаются. Но, допустим, если брать психоэмоциональный компонент, это тоже не наш случай. А если брать опорно-двигательный аппарат либо внутренние органы – да, пожалуйста. Существуют методы воздействия, которые мы применяем. Это могут быть либо ручные, либо инструментальные.
Что происходит? То есть вирус поражает стенки сосудов, возникает отек. И кто-то выходит из этого без спаечного процесса, а кто-то со спаечным процессом. И вот это начинает на постоянной основе человека беспокоить.
Алена Родовская:
Но для этого ведь они должны прийти к вам с обследованием, правильно? Чтобы вы видели, возникли ли там какие-либо спайки.
Сергей Чичук:
Нет такого обследования. Назовите мне такое обследование. УЗИ не покажет спаечный процесс в тонком кишечнике.
«Вирус страха и вирус безответственности». Как стресс разрушает иммунитет, рассказал профессор народной медицины – подробнее здесь.