Боль в суставах, бурление в животе, нарушение пищеварения. Как мануальная терапия помогает преодолеть постковидный синдром?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

Все болезни от нервов. Паникеры будут страдать в первую очередь. Вы с этим часто сталкиваетесь? Чтобы расслабить человека, как-то вылечить его. Остеопатия – особая наука, где-то что-то нажал. Расскажите вообще подробнее, чтобы люди понимали, что вы конкретно делаете.

Сергей Чичук, кинезиолог, остеопат, мануальный терапевт, рефлексотерапевт:

Давайте, наверное, все-таки начнем о том, что такое рефлексотерапия, что такое кинезиология, прикладная кинезиология и остеопатия. Чтобы было понятно, на каком этапе, в принципе, мы сталкиваемся с COVID. Значит, это все мягкие мануальные техники воздействия либо с применением каких-нибудь инструментальных методов воздействия. Например, иголки, вакуумная терапия, инструменты мобилизации мягких тканей. Мы сталкиваемся, как правило, с больными постковидным синдромом. То есть, когда человек заболел, нет каких-то упражнений специальных, либо методов воздействия остеопатических, чтобы вылечить человека. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Понятно, он в изоляции должен находиться.

Сергей Чичук:

То есть это не наши пациенты, мы с ними не работаем. Но вот с постковидным синдромом мы сталкиваемся. Эти вопросы можно обсудить. Иногда пациенты спрашивают: «А как бы не заболеть»? То есть, какие-то вот моменты, что кто-то агитирует против – я как бы не сталкивался с таким – я знаю, что есть такие мнения, но я не поддерживаю их. Потому что вакцинация – это отдельный вопрос. И не имеет право кто-то навязывать человеку одну точку зрения либо вторую точку зрения. Так мы сталкиваемся с таким вопросом, что может сделать остеопатия, либо рефлексотерапия до того, как человек заболел. Много на самом деле может сделать, но никто не приходит превентивно.

Ольга Бурлакова:

Вот я только хотела сказать, что до никто к врачам не обращается. Уже когда клюнет петух. Сергей Чичук:

Поэтому, как правило, мы здесь тоже как бы не работаем, и мы сталкиваемся, когда эта ситуация случилась. Ольга Бурлакова:

Вот кстати, с чем чаще всего приходят, с какой проблемой – нервная система, кардиология, суставы? О чем говорят? Сергей Чичук:

Очень часто суставы, вы правы, боль в суставах. Как правило, это коленные суставы. Если брать позвоночник – это поясничный отдел. Если внутренние органы, то это желудочно-кишечный тракт, тонкий кишечник, соответственно, бурление в животе, нарушение пищеварения, вздутие. И это прямо настолько, что человека беспокоит. У него раньше ничего не бурлило, живот был мягонький. Теперь он вздутый постоянно. Это не проходит и не проходит прямо долго.

Ольга Бурлакова:

И вы это лечите? Сергей Чичук:

Да. И если брать эмоциональный фон, то, как правило, депрессия у постковидных пациентов. Алена Родовская:

Депрессия, панические атаки, тахикардия. Это я сейчас рассказываю о себе. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Так что вы делаете с ними, когда они к вам приходят?