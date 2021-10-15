«Вирус страха и вирус безответственности». Как стресс разрушает иммунитет, рассказал профессор народной медицины
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:
Лично вы, по какой причине, скажем, пока не сделали прививку?
Сергей Чичук, кинезиолог, остеопат, мануальный терапевт, рефлексотерапевт:
Я, потому что – если вирусом надо переболеть, и это считается пандемией, названо пандемией Всемирной организацией – думаю, что скрыться от этой инфекции достаточно сложно. Вакцинация призвана для того, чтобы люди легче переносили, кто вакцинировался. И в любом случае переболеет практически все народонаселение.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Потому что вирус будет мутировать постоянно.
Николай Огренич, профессор народной медицины в области фитотерапии:
Есть врожденный иммунитет, данный нам с рождения. Я сторонник укреплять этот иммунитет, первый форпост, чтобы вирус не попал в организм. Но есть еще другой вирус – вирус страха и вирус безответственности. Допустим, если держать людей в информационном поле в страхе, а значит, иммунитет точно за это спасибо не скажет.
Алена Родовская:
Как инфодемия началась, когда пришел коронавирус.
Николай Огренич:
Точно также, если быть безразличным, так скажем, негативно относится ко всем мероприятиям, которые проводит государство, правильным мероприятиям. Я сторонник разумного подхода. Потому что вот те вирусы, о которых я сказал – вирусы в кавычках – действительно пагубно влияют на иммунитет.
Что такое стресс? Кортизол – в кровь. Где защитная реакция? Защитная реакция там. Вот мы сторонники этого. У нас есть конкретные рекомендации: отрегулировать сон, правильное питание, подготовить ЖКТ. Потому что это огромное такое пространство, где нутриенты утилизируются правильно.
Дальше. Есть мукоцилиарный эпителий, который укрывает ЖКТ, выстилает все дыхательные пути. Он устроен так: покрыт ресничками, реснички эти работают постоянно и выделяют секреты. Тот секрет где-то 95 % содержит там натрий, кальций, хлор (ионы), а 5 % – слизь, интерферон и ферменты, которые могут разрушить любой инородный агент. Вот я за это.
Алена Родовская:
Николай, у меня к вам вопрос. Это испытание для всего общества?
Николай Огренич:
Правильно, испытание для всего общества. То есть паникеры, которые будут паниковать и бегать, искать травников, или тех, которые вообще далеки от медицины, они пострадают. Не должно быть у человека паники. Потому что в радости человека есть крепкий иммунитет – положительных эмоций.
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