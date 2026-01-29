Боитесь подхватить грипп? Врачи поделились эффективными мерами профилактики

Сложные погодные условия и непривычные морозы. В этом году зима настоящая. Столбики термометров опускаются до минус 20. К таким холодам сложно подготовиться заранее. Единственное, что может помочь – крепкий иммунитет. В сезон респираторных инфекций вопрос состояния здоровья становится ключевым.

Алла Дашкевич, заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

В настоящее время ситуация по острым респираторным инфекциям характерна для данного периода года, но в ближайшие недели мы ожидаем увеличения количества заболевших. В республике осуществляется лабораторный мониторинг циркулирующих респираторных возбудителей, и результаты говорят о том, что на фоне активной циркуляции вирусов гриппа H3N2, единичных вирусов гриппа B, у нас отмечается в том числе и циркуляция негриппозных респираторных вирусов.

К сезонным респираторным заболеваниям относится и коронавирус. Он все еще встречается, но гораздо реже, чем в предыдущие годы. Поэтому стоит, скорее, опасаться гриппа. Среди основных симптомов – резкое повышение температуры тела, озноб, головная боль, сухой кашель и насморк. Алла Дашкевич:

Кампания вакцинации против гриппа проходит в нашей стране ежегодно с октября по декабрь. В период этой кампании было привито более 1 миллиона 380 тысяч человек. На протяжении многолетних наблюдений, среди заболевших гриппом подавляющее большинство – это лица, которые не прививались.

Для предотвращения болезни эффективным средством является не только вакцинопрофилактика. Применение противогриппозных препаратов – тоже решение проблемы. Но самолечением заниматься не стоит. Только специалист поставит правильный диагноз.

Наталья Шмелева, заведующий лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Одной из последних явилась наша разработка тест-системы, которая позволяет одновременно, в одну стадию проводить выявление генетического материала вируса гриппа А, В и SARS-CoV-2.