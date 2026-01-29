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Более 2,3 тыс. нарушителей государственной границы задержали в Беларуси в 2025 году

29 января 2026 07:21
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Укрепление береговых участков Западного Буга, оснащение новейшими техническими средствами слежения и сигнализациями, дополнительные погранзаставы на юге страны. Это лишь часть проделанной работы в 2025 году Госпогранкомитетом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 2,3 тыс. нарушителей государственной границы задержали в Беларуси в 2025 году-2

На расширенном заседании коллегии отметили, что за 2025-й выявлено более 2 300 нарушений госграницы, предотвращено проникновение контрабанды и нелегальных мигрантов. Возможным это стало благодаря модернизации пунктов пропуска. Пограничники используют автоматические комплексы проверки документов, что значительно ускоряет процесс прохождения границы белорусами и гостями страны. Кроме того, для охраны рубежей внедряют беспилотники и средства противодействия дронам. На расширенном заседании коллегии вручили награды. Так, по итогам 2025-го лучшим признан Пинский пограничный отряд.

# Госпогранкомитет # Государственная граница Беларуси

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