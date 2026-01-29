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В Гродно усиливают контроль за незаконным вывозом мусора с помощью камер видеонаблюдения

29 января 2026 07:26
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В Гродно усиливают контроль за незаконным вывозом мусора с помощью камер видеонаблюдения. К марту системой слежения планируют оснастить все контейнерные площадки для крупногабаритных отходов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно усиливают контроль за незаконным вывозом мусора с помощью камер видеонаблюдения-2

Камеры устанавливают рядом с уличными контейнерами, изображение в режиме онлайн поступает на компьютер коммунальной службы. Мера уже доказала свою эффективность: с начала года зафиксированы четыре случая, когда в контейнеры для населения выбрасывали крупногабаритные отходы от предприятий и организаций. Такие нарушения влекут серьезные штрафы. Для юридических лиц – до 1 000 базовых величин. Сейчас видеонаблюдением оборудованы 10 контейнерных площадок, к весне их количество увеличат до 163.

В Гродно усиливают контроль за незаконным вывозом мусора с помощью камер видеонаблюдения-4

Андрей Игнатович, начальник участка по вывозу твердых и жидких коммунальных отходов гродненского предприятия «Спецавтохозяйство»: 
Мы считываем номера автотранспортных средств, даем запрос в ГАИ, чтобы нам предоставили фамилии, имя владельцев или организацию, на которых оформлены автомобили, и вызываем данных людей на предприятие для опроса. Если в ходе опроса выявляется, что граждане нарушили законодательство в области обращения отхода, составляются протоколы, которые отправляются в администрацию Ленинского, Октябрьского районов города Гродно, и виновные лица привлекаются к ответственности.

Чтобы не стать антигероем ролика про мусор, достаточно обратиться в коммунальную службу. Там предоставляют услугу по законному вывозу отходов с предприятий и организаций.

# Мусор

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