В Гродно усиливают контроль за незаконным вывозом мусора с помощью камер видеонаблюдения. К марту системой слежения планируют оснастить все контейнерные площадки для крупногабаритных отходов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Камеры устанавливают рядом с уличными контейнерами, изображение в режиме онлайн поступает на компьютер коммунальной службы. Мера уже доказала свою эффективность: с начала года зафиксированы четыре случая, когда в контейнеры для населения выбрасывали крупногабаритные отходы от предприятий и организаций. Такие нарушения влекут серьезные штрафы. Для юридических лиц – до 1 000 базовых величин. Сейчас видеонаблюдением оборудованы 10 контейнерных площадок, к весне их количество увеличат до 163.

Андрей Игнатович, начальник участка по вывозу твердых и жидких коммунальных отходов гродненского предприятия «Спецавтохозяйство»:

Мы считываем номера автотранспортных средств, даем запрос в ГАИ, чтобы нам предоставили фамилии, имя владельцев или организацию, на которых оформлены автомобили, и вызываем данных людей на предприятие для опроса. Если в ходе опроса выявляется, что граждане нарушили законодательство в области обращения отхода, составляются протоколы, которые отправляются в администрацию Ленинского, Октябрьского районов города Гродно, и виновные лица привлекаются к ответственности.

Чтобы не стать антигероем ролика про мусор, достаточно обратиться в коммунальную службу. Там предоставляют услугу по законному вывозу отходов с предприятий и организаций.