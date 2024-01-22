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«Семья – основа демографической безопасности». Представитель НАН о проекте Концепции

22 января 2024 16:40
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Время диктует коррективы. Почему именно сейчас в Беларуси пересматривают Военную доктрину и какие постулаты становятся ее броней? Что за новеллы, кроме милитари, появятся в Концепции нацбезопасности? Кто и как проработал и установил блок на потенциально триггерные точки национального интереса? На площадке ток-шоу «По существу» военные ученые, разработчики доктрины и аналитики разберут блок социально-экономических вопросов.

«Семья – основа демографической безопасности». Представитель НАН о проекте Концепции-1

Анастасия Боброва, руководитель центра человеческого развития и демографии Института экономики НАН Беларуси:
В проект Концепции мы ничего сверхъестественного не внесли, потому что в нынешней все риски и угрозы были учтены. Другое дело – смотря на ситуацию вокруг нас, мы это все усилили. Если раньше мы рассматривали миграцию в том числе с положительной стороны, сегодня мы понимаем, какие это существенные риски не только для демографии, но и для экономики, военной безопасности.

Большой позитив был относительно социальной безопасности. Здесь мы сделали даже больше, чем для демографии. Мы и так практически с 2002 года лидеры в мировом пространстве относительно законодательного поля. Думаю, мы увидим эффекты даже в ближайшей пятилетке.

Насколько необходимо в Концепцию закладывать и детализировать то, что мы сохраняем традиционную семью?

«Семья – основа демографической безопасности». Представитель НАН о проекте Концепции-4

Анастасия Боброва:
Мы увидели, что особенно молодому поколению нужно это прописывать, повторять и постоянно указывать на такие вещи. Семья – это сложный социальный институт. Если мы его теряем, то теряем и нашу стабильность в государстве. Мы говорим, что семья – основа демографической безопасности, без семьи мы не можем обеспечить демографическую безопасность.

«Ответ простой: у нас с этим хорошо». Субботин о готовности народного ополчения и теробороны – подробнее.

# Национальная безопасность # общество

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