«Семья – основа демографической безопасности». Представитель НАН о проекте Концепции

Время диктует коррективы. Почему именно сейчас в Беларуси пересматривают Военную доктрину и какие постулаты становятся ее броней? Что за новеллы, кроме милитари, появятся в Концепции нацбезопасности? Кто и как проработал и установил блок на потенциально триггерные точки национального интереса? На площадке ток-шоу «По существу» военные ученые, разработчики доктрины и аналитики разберут блок социально-экономических вопросов.

Анастасия Боброва, руководитель центра человеческого развития и демографии Института экономики НАН Беларуси:

В проект Концепции мы ничего сверхъестественного не внесли, потому что в нынешней все риски и угрозы были учтены. Другое дело – смотря на ситуацию вокруг нас, мы это все усилили. Если раньше мы рассматривали миграцию в том числе с положительной стороны, сегодня мы понимаем, какие это существенные риски не только для демографии, но и для экономики, военной безопасности.

Большой позитив был относительно социальной безопасности. Здесь мы сделали даже больше, чем для демографии. Мы и так практически с 2002 года лидеры в мировом пространстве относительно законодательного поля. Думаю, мы увидим эффекты даже в ближайшей пятилетке.