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Александр Турчин передал Зембинской участковой больнице автомобиль от Президента

22 января 2024 16:51
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Автомобиль от Президента передали Зембинской участковой больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, на минувшей неделе глава государства посещал «БЕЛДЖИ», где ему и подарили машину.

Александр Турчин передал Зембинской участковой больнице автомобиль от Президента-1

Александр Лукашенко сразу же принял решение, чтобы транспортное средство служило людям Минской области и Борисовского района в частности. И вот сегодня, 22 января, ключи от новенькой легковушки вручили зембинским врачам. Почетную миссию выполнил председатель Миноблисполкома. Эта участковая больница обслуживает два с половиной десятка деревень в радиусе 25 километров. Так что новый автомобиль как раз то, что доктор прописал.

Александр Турчин передал Зембинской участковой больнице автомобиль от Президента-4

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Расстояние немаленькое, поэтому конечно, мобильность имеет если не определяющее, то очень важное значение. И, конечно, подарок Президента будет для участковой больницы сельской большим подспорьем и возможностью оперативно приезжать на вызовы к нашим гражданам.

Александр Турчин передал Зембинской участковой больнице автомобиль от Президента-7

Вера Карпочева, заведующая Зембинской участковой больницей:
Нам нужен автомобиль, чтобы он был проходим, поэтому я думаю, что этот автомобиль ускорит обслуживание.

Зембинская участковая больница совсем скоро отметит 100-летний юбилей и начнет отсчет нового века обновленной. На 2024 год запланирован целый комплекс ремонтных работ. В больнице оказывают как амбулаторную, так и стационарную помощь.

# Учреждения здравоохранения # общество # Александр Турчин

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