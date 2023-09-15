Игорь Сергеенко: Брестская область эффективно работает со своим кадровым резервом

Игорь Сергеенко присутствовал на семинаре, который проводится в областном центре с перспективным кадровым резервом. В нем участвуют около 50 человек. Это студенты и специалисты из всех городов и районов области, которые работают в разных отраслях. Игорь Сергеенко отметил важность таких встреч. Он призвал молодых людей подходить к работе без формализма, строить карьеру, перенимать опыт коллег.

Павел Яловой, заместитель начальника производственно-технического отдела ПУ «Кобрингаз»: Это хорошая возможность посмотреть, как работают верхние структуры власти. Почерпнуть что-то для себя новое и важное.

Ольга Мацука, магистр Полесского государственного университета: Для меня настолько важно реализовывать себя, и в своем деле добиться действительно успехов, и быть опорой для своей Родины.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

В Брестской области работа построена достаточно интересно, ведется она активно. И студентов-старшекурсников здесь даже больше, чем в целом по республике. Это говорит о том, что вузами уделяется повышенное внимание. Сегодня во время встречи я видел интересных молодых людей, которые сами выступали, задавали вопросы. Выпускники практически всех вузов: и Бреста, и Пинска, и особенно Барановичского государственного университета.

Мероприятие прошло в формате диалога. Молодые люди воспользовались возможностью задать волнующие вопросы: о социальной поддержке, молодежной политике и закреплении молодых специалистов, работе педагогов, службе в армии и защите границ, о развитии сферы высоких технологий.