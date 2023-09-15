Белорусское фермерское хозяйство выращивает ягоды «в пробирке» – посмотрели, как это устроено
Новости Беларуси. В Смолевичском районе собрали уже три тонны голубики. В ближайшее время возьмутся за клюкву, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. К слову, планируют расширять плантации еще на пять гектаров. Урожая станет в разы больше.
Как выращивают из пробирок саженцы, узнала Екатерина Ковальчук.
Ягодой здесь начали заниматься давно. Вначале просто ради эксперимента, потом вышли на промышленный масштаб. Заинтересовала голубика – сложная ягода, требует много внимания. Особый подход. Но при грамотной агрономии результат прекрасный. Кусты буквально усыпаны ягодами. После голубики была жимолость.
Фаддей Ярмолинский, заместитель руководителя фермерского хозяйства:
У нас есть маточники, с которых мы берем веточки, заносим их в лабораторию, ставим в специально отведенную баночку с водой, где распускаются почки. Потом варим специальную среду, и в эту среду высаживаем эти почки.
Сегодня здесь занимаются не только ягодой, но и саженцами. А начинается все с in vitro – лаборатории. Здесь созданы стерильные условия, чтобы из маленького росточка обязательно получился здоровый саженец.
Подробнее в видео.