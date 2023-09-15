Белорусское фермерское хозяйство выращивает ягоды «в пробирке» – посмотрели, как это устроено

Новости Беларуси. В Смолевичском районе собрали уже три тонны голубики. В ближайшее время возьмутся за клюкву, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. К слову, планируют расширять плантации еще на пять гектаров. Урожая станет в разы больше. Как выращивают из пробирок саженцы, узнала Екатерина Ковальчук.

Ягодой здесь начали заниматься давно. Вначале просто ради эксперимента, потом вышли на промышленный масштаб. Заинтересовала голубика – сложная ягода, требует много внимания. Особый подход. Но при грамотной агрономии результат прекрасный. Кусты буквально усыпаны ягодами. После голубики была жимолость.

Фаддей Ярмолинский, заместитель руководителя фермерского хозяйства:

У нас есть маточники, с которых мы берем веточки, заносим их в лабораторию, ставим в специально отведенную баночку с водой, где распускаются почки. Потом варим специальную среду, и в эту среду высаживаем эти почки.