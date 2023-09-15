В ЖК «Северный берег» до 2027-го построят автопарк, основой которого станет электротранспорт

Новости Беларуси. До 2027 года в жилом комплексе «Северный берег» построят автопарк. Для его обслуживания закупят новые единицы общественного транспорта, преимущественно электрического, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Об этом рассказала первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич на встрече с трудовым коллективом автобусного парка № 7. Мероприятие прошло в формате вопрос-ответ. Говорили как о социально-экономическом развитии Минска, так и о задачах, которые сегодня стоят перед городской исполнительной властью. Поднимались темы условий труда, благоустройства и строительства жилья.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Для чего мы общаемся с людьми? Чтобы понимать ситуацию, ситуацию на предприятии, их желания, видение. Вы знаете, очень приятно говорить с молодыми специалистами. Мне очень важно понимать, чем они живут, что бы они хотели получить от этого предприятия, от местных органов власти. Общение нужно, чтобы понимать свой народ. Коллектив слаженный, я знаю, что показатели выполняются. Поэтому руководитель выполняет хорошо свою работу.

Все обращения взяты на контроль. Отметим, сегодня в филиале автобусного парка № 7 работает около тысячи человек. В распоряжении предприятия более 250 единиц техники.