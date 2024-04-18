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Благотворительная акция прошла в детском онкоцентре в Боровлянах

18 апреля 2024 07:45
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«Вместе ярче». Акция под таким названием состоялась в детском онкоцентре в Боровлянах. Подарить свое внимание и поддержку приехали неравнодушные гости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благотворительная акция прошла в детском онкоцентре в Боровлянах-1

Для работников, пациентов центра и их родителей организовали концерт с участием известных артистов. Порадовать тех, кто в этом нуждается, – искренний порыв души.

Благотворительная акция прошла в детском онкоцентре в Боровлянах-4

Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Надо сказать, что центр этот очень современный, оказывается профессиональная и компетентная поддержка, здесь добрые люди, врачи. Даже при этом мы понимаем, насколько морально сложно находиться здесь долгое время. Поэтому мы приехали сюда вместе с артистами Беларуси с небольшими подарками, чтобы скрасить их пребывание и дать немножко положительной энергии.

Благотворительная акция прошла в детском онкоцентре в Боровлянах-7

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Побывав сегодня в этом детском онкологическом центре, можно понять, насколько мы все богатые люди. Богаты тем, что у нас есть здоровье, мы не больны и каждое утро просыпаемся здоровые и идем по своим определенным делам. Смотря на этих детей, понимаю, насколько они мужественные и сильные, и сколько нужно им поддержки извне.

Благотворительная акция прошла в детском онкоцентре в Боровлянах-10

После концерта гости посетили палаты, пообщались с детьми, обсудили с ними последние спортивные новости. Пожелав скорейшего выздоровления, вручили им подарки. Ребятам постарше – функциональные спортивные бутылки, а пациентам младшего возраста – конструкторы и наборы для творчества.

# Благотворительная акция # общество # Дмитрий Басков # Александр Богданович

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