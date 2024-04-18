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ГПК и ЮНИСЕФ подписали меморандум о взаимопонимании

18 апреля 2024 07:10
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Госпогранкомитет и ЮНИСЕФ укрепляют сотрудничество. Перспективы взаимодействия обсудили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГПК и ЮНИСЕФ подписали меморандум о взаимопонимании-1

Во время рабочей встречи руководства ГПК с представителем Детского фонда ООН в Беларуси стороны пришли к единому мнению о важности защиты прав несовершеннолетних вне зависимости от гражданства и миграционного статуса.

ГПК и ЮНИСЕФ подписали меморандум о взаимопонимании-4

Виктор Кириченко, начальник управления международного сотрудничества Госпогранкомитета Беларуси:
По итогам переговоров подписан меморандум о взаимопонимании, его основной целью является установление долгосрочных партнерских отношений. В перспективе запланирована реализация совместной инициативы «Граница, дружественная детям», направленная на создание безопасных и благоприятных условий для пересечения границы и обеспечения интересов ребенка.

ГПК и ЮНИСЕФ подписали меморандум о взаимопонимании-7

Рустам Хайдаров, представитель ЮНИСЕФ в Беларуси:
Детский фонд ЮНИСЕФ начал сотрудничать с Госпогранкомитетом в 2019 году в рамках программы «Граница, дружественная детям». В аэропорту Минск были специальные коридоры, созданы специальные условия для детей. Цель Детского фонда ЮНИСЕФ – помочь национальным партнерам в обеспечении прав детей. И конечно, в рамках этой программы мы осуществляем разные проекты. Это и города, дружественные детям, и вообще все сервисы, которые могут помочь детям.

ГПК и ЮНИСЕФ подписали меморандум о взаимопонимании-10

Дети, которые переходят границу или находятся рядом с ней, часто нуждаются в помощи, у них есть особые потребности. Тем более, если речь идет о мигрантах и беженцах. Это категория уязвимая. Сотрудничество ГПК и ЮНИСЕФ будет способствовать систематизации в оказании помощи им.

# Международное сотрудничество # общество # Рустам Хайдаров

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