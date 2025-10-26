Какие ставки делают на БНБК – узнали у Надежды Котковец

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Вы работали в БНБК, в новой корпорации, которая развивается уже в современной Беларуси. Какие ставки делают на БНБК?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – государственный деятель Беларуси Надежда Котковец.

Надежда Котковец, государственный деятель Беларуси:

Такое предприятие, как БНБК, давно просилось в экономику Республики Беларусь, потому что вся та продукция, которая на второй половине БНБК – премиксы, аминокислоты – без этого продукта животноводство белорусское, да и любое животноводство, жить не может. Ученые посчитали, все проанализировали. Мы понимаем, что нужно, чтобы корова, бык, поросенок хорошо жили, развивались.

И всю жизнь в Беларуси это была покупная позиция. Понятное дело, каждое отдельное хозяйство не будет ехать в Китай, в Европу завозить эти аминокислоты. Они заезжали в Беларусь через специально частные структуры, которые занимались этими направлениями. Но мы никогда не знали, сколько фактически стоит этот продукт. По чем нам продают, по той цене мы и покупали.

Поэтому БНБК – это одно из нужнейших предприятий в системе Министерства сельского хозяйства, в принципе в сельском хозяйстве Республики Беларусь.

Немного тяжелее идет другое направление – комбикормовые заводы, потому что на самом деле у промышленного животноводства Республики Беларусь, типа агрокомбината «Ждановичи», агрокомбинат «Дзержинский», Витебская бройлерная птицефабрика, «Дружба» Барановичского района, агрокомбинат «СНОВ» и так далее, у кого промышленные животноводства, комплексы птицефабрики и так далее – у них точно такие предприятия, не цеха, заводы точно такой мощности сами себя обеспечивают.

Они с великим удовольствием на БНБК покупают премиксы, покупают аминокислоты – то, что они покупали всегда. А это они делают, у них есть свое зерно, у них есть свои созданные мощности. Понятное дело, для них в некоторой части это получается, во-первых, дешевле. И они уверены в том, что это и качественно. Но раскрутится и это направление, заработают и комбикормовые заводы, потому что сколько белорусскому животноводству требуется комбикорма, комбикорм БНБК найдет своего покупателя.

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