Благодаря чему в Беларуси межконфессиональный мир? Мнение клирика

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Михаил Стреха, клирик Свято-Георгиевского прихода Минска: Вы говорите, что мы должны представить людям, чтобы они видели, что есть в католической церкви и в других конфессиях, которые представлены в Беларуси. Но факультативное занятие «Патриотизм и духовность» – в состав редакционной комиссии по изданию этого пособия входят не только православные, но и католики и другие основные религиозные конфессии Республики Беларусь. Там учтены все особенности. И когда ребенок приходит на факультативное занятие «Патриотизм и духовность», он там видит весь спектр, который не противоречит ни одному из учений тех религий, которые официально есть в нашей стране. Поэтому нет никаких проблем. Приходите.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

А еще, мне кажется, нас консолидирует то, что аврамические религии – это традиции, чтение семьи, старших, уважение. Это тоже объединяет нас в целом как нацию. И неважно, какого ты вероисповедания. То есть одни нравственные нарративы. Это тоже очень важно.

Михаил Стреха:

Межконфессиональный мир, который есть у нас в Беларуси, – это заслуга не общо государства. Государство – это люди. Герой Беларуси митрополит Филарет – это его заслуга на самом деле. Он в сложное время смог объединить религии, которые были в Беларуси. Не только развивал православную церковь, но помогал и католикам, и евреям, и другим христианским деноминациям, которые есть в Беларуси, чтобы они смогли свободно исповедовать свои убеждения, свою веру.