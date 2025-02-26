Прямой эфир

Благодаря чему в Беларуси межконфессиональный мир? Мнение клирика

26 февраля 2025 18:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Благодаря чему в Беларуси межконфессиональный мир? Мнение клирика-2

Михаил Стреха, клирик Свято-Георгиевского прихода Минска:
Вы говорите, что мы должны представить людям, чтобы они видели, что есть в католической церкви и в других конфессиях, которые представлены в Беларуси. Но факультативное занятие «Патриотизм и духовность» – в состав редакционной комиссии по изданию этого пособия входят не только православные, но и католики и другие основные религиозные конфессии Республики Беларусь. Там учтены все особенности. И когда ребенок приходит на факультативное занятие «Патриотизм и духовность», он там видит весь спектр, который не противоречит ни одному из учений тех религий, которые официально есть в нашей стране. Поэтому нет никаких проблем. Приходите.

Благодаря чему в Беларуси межконфессиональный мир? Мнение клирика-4

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
А еще, мне кажется, нас консолидирует то, что аврамические религии – это традиции, чтение семьи, старших, уважение. Это тоже объединяет нас в целом как нацию. И неважно, какого ты вероисповедания. То есть одни нравственные нарративы. Это тоже очень важно.

Михаил Стреха:
Межконфессиональный мир, который есть у нас в Беларуси, – это заслуга не общо государства. Государство – это люди. Герой Беларуси митрополит Филарет – это его заслуга на самом деле. Он в сложное время смог объединить религии, которые были в Беларуси. Не только развивал православную церковь, но помогал и католикам, и евреям, и другим христианским деноминациям, которые есть в Беларуси, чтобы они смогли свободно исповедовать свои убеждения, свою веру.

# Религия # Михаил Стреха # Евгений Пустовой # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи

Другие новости рубрики

Все новости
Надо смотреть, кто заходит в наши конфессии, чтобы не было масштабной войны – Лазуткин на примере «Крокуса»
26 февраля 2025 18:09

Надо смотреть, кто заходит в наши конфессии, чтобы не было масштабной войны – Лазуткин на примере «Крокуса»

Приняли как родных, а с рождением детей и внуков стало ещё теплее – дагестанец о жизни в Беларуси
26 февраля 2025 18:04

Приняли как родных, а с рождением детей и внуков стало ещё теплее – дагестанец о жизни в Беларуси

Юный инженер! 15-летний могилевчанин придумал промышленный пауэрбанк на солнечных батареях
26 февраля 2025 17:50

Юный инженер! 15-летний могилевчанин придумал промышленный пауэрбанк на солнечных батареях