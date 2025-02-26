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Приняли как родных, а с рождением детей и внуков стало ещё теплее – дагестанец о жизни в Беларуси

26 февраля 2025 18:04
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Вы из горного Дагестана. Стала ли Беларусь для вас родиной? И насколько чувствуется, что вы свой здесь?

Приняли как родных, а с рождением детей и внуков стало ещё теплее – дагестанец о жизни в Беларуси-2

Хизри Асадулаев, председатель Международного общественного объединения «Горо»:
Когда приехали сюда с молодой женой в 1981 году, нас приняли как родных. Но с рождением детей, внуков здесь стало еще теплее.

На самом деле белорусский народ – это удивительно душевный, отзывчивый, сердобольный, потому как из истории мы знаем: рискуя своей жизнью, не только своей, но и жизнями своих детей, спасали в Великую Отечественную евреев и других. И как можно иначе характеризовать, если такие поступки берут на себя это мужество и героизм.

Приняли как родных, а с рождением детей и внуков стало ещё теплее – дагестанец о жизни в Беларуси-4

Евгений Пустовой:
Вы как настоящий дагестанец – сразу на мужество, на храбрость.

Хизри Асадулаев:
Так и есть, тем более что здесь нет таких разделений – ты нерусский, я белорус, я титульный, ты не титульный и так далее. Таких вопросов не возникает здесь. Я за все эти годы сформировался как личность здесь. Я сам по профессии скульптор и состоялся еще как поэт Союза писателей Беларуси, России. Отмечен медалью Франциска Скорины. Именно создавая здесь, в Минске, работы, присвоены звания народного художника Дагестана, народного художника Чеченской республики. И лауреат государственной премии в области литературы. Это все здесь. А почему так случилось? Именно потому, что здесь дается возможность человеку развиваться свободно. Работай, делай свое дело, как должно.

# Иностранцы в Беларуси # Хизри Асадулаев # Религия # Евгений Пустовой

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