Приняли как родных, а с рождением детей и внуков стало ещё теплее – дагестанец о жизни в Беларуси

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым. Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Вы из горного Дагестана. Стала ли Беларусь для вас родиной? И насколько чувствуется, что вы свой здесь?

Хизри Асадулаев, председатель Международного общественного объединения «Горо»:

Когда приехали сюда с молодой женой в 1981 году, нас приняли как родных. Но с рождением детей, внуков здесь стало еще теплее. На самом деле белорусский народ – это удивительно душевный, отзывчивый, сердобольный, потому как из истории мы знаем: рискуя своей жизнью, не только своей, но и жизнями своих детей, спасали в Великую Отечественную евреев и других. И как можно иначе характеризовать, если такие поступки берут на себя это мужество и героизм.