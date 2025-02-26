Надо смотреть, кто заходит в наши конфессии, чтобы не было масштабной войны – Лазуткин на примере «Крокуса»

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Андрей Лазуткин, политолог:

Мы с вами живем не просто в мире, мы живем на том этапе, когда нет еще никаких предпосылок для такой масштабной религиозной или какой-то еще войны. И чтобы оставаться дальше в этом мире, надо внимательно смотреть, кто заходит в наши конфессии, какие там внешние центры, с кем они работают, откуда получают какие-то задачи.

Если мы думаем, что это все далеко от нас – вот, пожалуйста, горел «Крокус Сити» недавно в Москве. Во время допросов, если вы видели видео, которые появлялись, эти граждане Таджикистана объясняют, что да, я слушал в Telegram проповедника, какого-то ваххабита, как он думал, что это его единоверец, кровник. Нет, это, возможно, вполне себе британский специалист, который говорит хорошо, владеет языком.

Если у вас нет своего нормального территориального проповедника, который такого человека окормляет, то там появится условный из Британии ваххабит, который ему расскажет, что надо поджечь за 10 тысяч долларов «Крокус Сити», убить там людей. Так что это все проблемы текущие, и надо учиться, скорее, на чужих ошибках, а не учить кого-то самим.