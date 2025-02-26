Юный инженер! 15-летний могилевчанин придумал промышленный пауэрбанк на солнечных батареях

Изобретение в 15 лет. Вячеслав Денисов из Могилева придумал промышленный пауэрбанк на солнечных батареях. Родной электротехнический колледж стал обладателем патента. Такой бесперебойный накопитель можно использовать и как зарядку для электромобилей, и как дополнительную станцию, например, в деревнях на случай обесточивания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спектр применения практически неограничен. Разработкой уже заинтересовались несколько организаций, есть запрос и от частников, однако после внедрения и результатов использования инновационный пауэрбанк может стать одной из востребованных экспортных позиций. Ученым стать никогда не рано, и есть конкретные примеры. Как школьное увлечение перерастает в инновационный потенциал страны – Юлия Мычка.

Эта светлая идея в голове 15-летнего могилевчанина родилась во время тьмы. Внезапное отключение электричества дома застало учащегося электротехнического колледжа врасплох. Промышленный пауэрбанк, или, простыми словами, большая батарея, накапливает электроэнергию с помощью солнечных панелей. В темное время суток заряжается от общей сети по ночному тарифу, а он в три раза дешевле. Днем можно получить бесплатную энергию от солнца, мощности которой хватит, например, чтобы зарядить четыре электромобиля.

Вячеслав Денисов:

По нашим подсчетам, при использовании данного накопителя мы будем экономить почти 3 тысячи белорусских рублей. Такой станции будет достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией деревню на полторы сотни домов. Как альтернативный источник она будет полезной, например, в случае природных стихий. Проект Вячеслава Денисова уже стал победителем регионального этапа конкурса «100 идей для Беларуси». И это пример того, как любовь к технике и инженерная смекалка могут приносить практическую пользу. Стране нужны свежие идеи и их генераторы, грамотные инженеры, которых нужно вырастить самостоятельно. Вступительные кампании последних лет подтверждают тревожную тенденцию: недобор специалистов технического профиля.

Егор Жуковский, заместитель декана факультета транспортных коммуникаций Белорусского национального технического университета:

Я представляю транспортное строительство по распределению, можно так сказать, на специальности автомобильной дороге. В прошлом году было 200 заявок на распределение, а распределяли мы 60 человек.

Инженерное образование не может ограничиваться только рамками университета. Оно должно быть многоуровневым. Теперь каждая последняя суббота месяца в школах – единый день профориентации с акцентом на инженерные специальности. И речь не только о занятиях в рамках учебного заведения. Свои проходные для учеников открыли предприятия. Будущих инженеров растят со школьной скамьи. Уже два года при поддержке Министерства образования в белорусских школах работают инженерные классы. Только в Могилеве таких 20, в них обучается около 200 человек. Часть занятий проходит на базе Белорусско-российского университета.