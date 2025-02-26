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Юный инженер! 15-летний могилевчанин придумал промышленный пауэрбанк на солнечных батареях

26 февраля 2025 17:50
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Изобретение в 15 лет. Вячеслав Денисов из Могилева придумал промышленный пауэрбанк на солнечных батареях. Родной электротехнический колледж стал обладателем патента. Такой бесперебойный накопитель можно использовать и как зарядку для электромобилей, и как дополнительную станцию, например, в деревнях на случай обесточивания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спектр применения практически неограничен. Разработкой уже заинтересовались несколько организаций, есть запрос и от частников, однако после внедрения и результатов использования инновационный пауэрбанк может стать одной из востребованных экспортных позиций. 

Ученым стать никогда не рано, и есть конкретные примеры. Как школьное увлечение перерастает в инновационный потенциал страны – Юлия Мычка.

Юный инженер! 15-летний могилевчанин придумал промышленный пауэрбанк на солнечных батареях-2

Эта светлая идея в голове 15-летнего могилевчанина родилась во время тьмы. Внезапное отключение электричества дома застало учащегося электротехнического колледжа врасплох. Промышленный пауэрбанк, или, простыми словами, большая батарея, накапливает электроэнергию с помощью солнечных панелей. В темное время суток заряжается от общей сети по ночному тарифу, а он в три раза дешевле. Днем можно получить бесплатную энергию от солнца, мощности которой хватит, например, чтобы зарядить четыре электромобиля. 

Юный инженер! 15-летний могилевчанин придумал промышленный пауэрбанк на солнечных батареях-4

Вячеслав Денисов:
По нашим подсчетам, при использовании данного накопителя мы будем экономить почти 3 тысячи белорусских рублей.

Такой станции будет достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией деревню на полторы сотни домов. Как альтернативный источник она будет полезной, например,  в случае природных стихий. Проект Вячеслава Денисова уже стал победителем регионального этапа конкурса «100 идей для Беларуси». И это пример того, как любовь к технике и инженерная смекалка могут приносить  практическую пользу. Стране нужны свежие  идеи и их генераторы, грамотные инженеры, которых нужно вырастить самостоятельно. Вступительные кампании последних лет подтверждают тревожную тенденцию: недобор специалистов технического профиля. 

Юный инженер! 15-летний могилевчанин придумал промышленный пауэрбанк на солнечных батареях-6

Егор Жуковский, заместитель декана факультета транспортных коммуникаций Белорусского национального технического университета:
Я представляю транспортное строительство по распределению, можно так сказать, на специальности автомобильной дороге. В прошлом году было 200 заявок на распределение, а распределяли мы 60 человек. 

Юный инженер! 15-летний могилевчанин придумал промышленный пауэрбанк на солнечных батареях-8

Инженерное образование не может ограничиваться только рамками университета. Оно должно быть многоуровневым.  Теперь каждая последняя суббота месяца в школах – единый день профориентации с акцентом на инженерные специальности. И речь не только о занятиях в рамках учебного заведения. Свои проходные для учеников открыли предприятия. 

Будущих инженеров растят со школьной скамьи. Уже два года при поддержке Министерства образования в белорусских школах работают инженерные классы. Только в Могилеве таких 20, в них обучается около 200 человек. Часть занятий проходит на базе Белорусско-российского университета.

Юный инженер! 15-летний могилевчанин придумал промышленный пауэрбанк на солнечных батареях-10

Виктория Юркова, начальник отдела по профориентационной и информационной работе Белорусско-российского университета:
По просьбе наших могилевских школ мы организовали занятия на базе университета. Если в прошлом году это было шесть классов, которые приходили по субботам, детки приходят к нам, школьники, по субботам, два раза в месяц на четыре часа. То есть локации у них каждый раз меняются. В зависимости от программы это могут быть лаборатории машиностроительного факультета, автомеханического факультета, это могут быть IT-классы.

Площадка для технического творчества – это, по сути, весь седьмой корпус вуза: современное оборудование, передовые технологии. Здесь школьники видят, как создаются трехмерные модели, работают высокотехнологичные роботы. Это не просто теория, а практическое знакомство с будущей профессией.

Подробности в видео.

# Образование в Беларуси # Белорусская наука # Егор Жуковский # Изобретения

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