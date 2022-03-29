Благодаря Брижит Бардо советские женщины стали красить волосы и делать пышные причёски. Кому ещё подражали?

В любые времена женщины стремились выглядеть красиво, стильно и ярко. И даже в эпоху тотального дефицита и закрытых границ они умудрялись следовать моде, подражая кумирам из зарубежных фильмов и изучая модные журналы. Тем самым выглядели не хуже европейских женщин. Поэтому отличия советской моды и мировой были незначительны. Скорее она была больше приземленной и адаптированной к жизни. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Но поездки за границу и покупки импортной одежды в магазине «Березка» были доступны лишь узкому кругу людей, поэтому модницы вынуждены были шить одежду самостоятельно, используя для этого подручные материалы. Советские женщины берут модные тенденции и образы из любимых фильмов. Подражая актрисам, они тем самым перенимают зарубежную и отечественную моду.

Светлана Чернова, инженер-технолог швейного производства, модель:

Для нас всей информацией, всем подражанием было больше телевидение: актрисы, певицы. Я сейчас вспоминаю, наверное, у взрослого поколения дамой для подражания была Эдита Пьеха, Мая Кристалинская. Для нашего поколения уже немножечко было подальше – это Людмила Гурченко. Дело в том, что у этих людей была возможность выезжать за границу, где они могли, в принципе, и одеться, и уже что-то свеженькое привезти обратно в Союз. И это было просто волшебство, когда вдруг по телевизору это увидишь. Зарубежные вот актрисы и певицы, которые на меня оставили такое глубокое впечатление, – это Брижит Бардо, Софи Лорен, это вот женщина-женщина такая. Из наших, если взять того же периода, для меня эталоном моды и эталоном женщин была Ирина Понаровская и Лайма Вайкуле. Хотелось на тот момент на кого-то из них быть похожими.