Благодаря Брижит Бардо советские женщины стали красить волосы и делать пышные причёски. Кому ещё подражали?
В любые времена женщины стремились выглядеть красиво, стильно и ярко. И даже в эпоху тотального дефицита и закрытых границ они умудрялись следовать моде, подражая кумирам из зарубежных фильмов и изучая модные журналы. Тем самым выглядели не хуже европейских женщин. Поэтому отличия советской моды и мировой были незначительны. Скорее она была больше приземленной и адаптированной к жизни. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».
Но поездки за границу и покупки импортной одежды в магазине «Березка» были доступны лишь узкому кругу людей, поэтому модницы вынуждены были шить одежду самостоятельно, используя для этого подручные материалы. Советские женщины берут модные тенденции и образы из любимых фильмов. Подражая актрисам, они тем самым перенимают зарубежную и отечественную моду.
Светлана Чернова, инженер-технолог швейного производства, модель:
Для нас всей информацией, всем подражанием было больше телевидение: актрисы, певицы. Я сейчас вспоминаю, наверное, у взрослого поколения дамой для подражания была Эдита Пьеха, Мая Кристалинская. Для нашего поколения уже немножечко было подальше – это Людмила Гурченко. Дело в том, что у этих людей была возможность выезжать за границу, где они могли, в принципе, и одеться, и уже что-то свеженькое привезти обратно в Союз. И это было просто волшебство, когда вдруг по телевизору это увидишь. Зарубежные вот актрисы и певицы, которые на меня оставили такое глубокое впечатление, – это Брижит Бардо, Софи Лорен, это вот женщина-женщина такая. Из наших, если взять того же периода, для меня эталоном моды и эталоном женщин была Ирина Понаровская и Лайма Вайкуле. Хотелось на тот момент на кого-то из них быть похожими.
Именно благодаря Брижит Бардо женщины решаются на эксперименты с волосами – пышные кудри и окрашивание. Именно в этот период начинает считаться, что природный оттенок волос слишком прост, и его всячески пытаются изменить. Но химических красок тогда было не достать, и в ход идут хна, басма и даже луковая шелуха со скорлупой грецкого ореха. Макияж тоже становится ярким. Теперь в моде стрелки, тушь и яркая красная помада.
Светлана Чернова:
Макияж тогда тоже был настолько интересный, яркий, я не скажу, что он был вызывающий, но он был яркий такой, бросался в глаза. Прически тоже были объемные, большие, бабетты всякие, начесы, потому что хотелось как-то выделиться. Хотелось индивидуального чего-то.
Лариса Трафимович, модельер-конструктор, манекенщица, модель:
Что у нас было? Пудра-загар, тушь вот эта, щеточка, я ее и по сей день люблю, но ее нету. Самая лучшая, честно вам скажу. Ресницы ей красить было великолепно. Эти мне не нравятся. Там как накрасишь – совсем другие реснички. И карандаш, обводка.
Светлана Чернова:
Краситься умудрялись всем чем придется. Я помню, даже цветной лак делали, а цветной лак делался тоже очень интересно. Брались стержни цветные: красные, синие, зеленые, не так уж и много их было, у нас было, наверное, 3-4 основных цвета шариковых ручек. Выдувался оттуда вот этот стержень, вот эта жидкость добавлялась в лак, который был несколько безликий, и вот уже каждая девочка, каждая женщина изобретала какой-то свой цвет для того, чтобы как-то отличаться.
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