Председатель Гомельского облисполкома: до 17 апреля ранние яровые будут посеяны

Новости Беларуси. Время сеять. Ранние зерновые и зернобобовые культуры уже заложены на 100 тысячах гектаров – это 15 % к плану, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По темпам лидирует Брестская область – сегодня, 29 марта, аграрии преодолели экватор. В Гродненской области засеяно 27 % площадей, в Гомельской – более 16 %.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

Поручение главы государства будет выполнено. 16-17 апреля ранние яровые будут посеяны. 75 тысяч предстоит посеять кукурузы на зерно, необходимо будет посеять еще 175 тысяч гектаров на кукурузный силос, 4 300 гектаров льна, 3 500 гектаров картофеля, 1 500 гектаров овощей и 35 тысяч однолетних.

Как только грунт достигает «спелости», аграрии приступают к боронованию зяби. Семян к сезону подготовили с запасом. Если погода и техника не будут подводить, засеют больше, чем планировали. Около 1,5 миллиона гектаров зерновых и зернобобовых посеяли еще осенью. На весну осталось только 650 тысяч. Половина ярового сева отведена под кукурузу. Продовольственные задачи на этот сезон амбициозные. По итогу кампании планируют собрать 9 миллионов тонн зерна, 5 миллионов тонн сахарной свеклы и более 700 тысяч тонн рапса.