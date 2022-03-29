«Сей овёс в грязь – будешь князь». Аграрии Добрушского района рассказывают о сложностях посевной-2022
Новости Беларуси. Время сеять. Ранние зерновые и зернобобовые культуры уже заложены на 100 тысячах гектаров – это 15 % к плану, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По темпам лидирует Брестская область – сегодня, 29 марта, аграрии преодолели экватор. В Гродненской области засеяно 27 % площадей, в Гомельской – более 16 %.
За ходом работ наблюдала Анна Корольчук.
Лучше раньше, чем позже. Как говорится, сей овес в грязь – будешь князь.
Для Константина Хузеева это уже шестая посевная. Говорит, в 2022 году март подводит – из-за заморозков земля не достигла оптимального состояния. Сегодня ночью впервые не было минусовых температур.
Константин Хузеев, механизатор сельхозпредприятия «Красная Буда»:
Мы выезжаем с обеда, как растает, и работаем до вечера, дотемна, чтобы быстрее посеять, в сжатые сроки.
Перед сезоном в сельхозпредприятии «Красная Буда» отремонтировали технику, на сеялке обновили комплектующие. За рабочую смену она обрабатывает до 60 гектаров. Всего же под яровые в «Красной Буде» отведено более 1 200. Чтобы успеть в срок, работы начали еще на прошлой неделе. Причина спешки и в погоде. Дневное солнце и ночной мороз подсушивают посевной слой, поэтому в хозяйствах продолжают подготовку почвы.
Ирина Бездольная, директор сельхозпредприятия «Красная Буда»:
Влаги в почве очень мало, почвы иссушены. Морозы сушили почву, влаги недостаточно. Пыль стоит кругом уже. Я думаю, чтобы уложиться в оптимальные сроки сева, надо начать раньше, потому что лучше начать раньше, чем позже.
Анна Корольчук, корреспондент:
Сохранить влагу крайне важно. Вот почему на пахотных землях проводят боронование. Для Гомельской области этот технологический прием обязателен – регион больше других подвержен участившимся засухам. Более того, половина почв здесь песчаные.
Председатель Гомельского облисполкома: до 17 апреля ранние яровые будут посеяны. Подробнее здесь.
Как только грунт достигает «спелости», аграрии приступают к боронованию зяби. Семян к сезону подготовили с запасом. Если погода и техника не будут подводить, засеют больше, чем планировали. Около 1,5 миллиона гектаров зерновых и зернобобовых посеяли еще осенью. На весну осталось только 650 тысяч. Половина ярового сева отведена под кукурузу. Продовольственные задачи на этот сезон амбициозные. По итогу кампании планируют собрать 9 миллионов тонн зерна, 5 миллионов тонн сахарной свеклы и более 700 тысяч тонн рапса.