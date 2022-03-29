«Сей овёс в грязь – будешь князь». Аграрии Добрушского района рассказывают о сложностях посевной-2022

Новости Беларуси. Время сеять. Ранние зерновые и зернобобовые культуры уже заложены на 100 тысячах гектаров – это 15 % к плану, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По темпам лидирует Брестская область – сегодня, 29 марта, аграрии преодолели экватор. В Гродненской области засеяно 27 % площадей, в Гомельской – более 16 %. За ходом работ наблюдала Анна Корольчук.

Лучше раньше, чем позже. Как говорится, сей овес в грязь – будешь князь. Для Константина Хузеева это уже шестая посевная. Говорит, в 2022 году март подводит – из-за заморозков земля не достигла оптимального состояния. Сегодня ночью впервые не было минусовых температур.

Константин Хузеев, механизатор сельхозпредприятия «Красная Буда»:

Мы выезжаем с обеда, как растает, и работаем до вечера, дотемна, чтобы быстрее посеять, в сжатые сроки.

Перед сезоном в сельхозпредприятии «Красная Буда» отремонтировали технику, на сеялке обновили комплектующие. За рабочую смену она обрабатывает до 60 гектаров. Всего же под яровые в «Красной Буде» отведено более 1 200. Чтобы успеть в срок, работы начали еще на прошлой неделе. Причина спешки и в погоде. Дневное солнце и ночной мороз подсушивают посевной слой, поэтому в хозяйствах продолжают подготовку почвы.

Ирина Бездольная, директор сельхозпредприятия «Красная Буда»:

Влаги в почве очень мало, почвы иссушены. Морозы сушили почву, влаги недостаточно. Пыль стоит кругом уже. Я думаю, чтобы уложиться в оптимальные сроки сева, надо начать раньше, потому что лучше начать раньше, чем позже.

Анна Корольчук, корреспондент:

Сохранить влагу крайне важно. Вот почему на пахотных землях проводят боронование. Для Гомельской области этот технологический прием обязателен – регион больше других подвержен участившимся засухам. Более того, половина почв здесь песчаные. Председатель Гомельского облисполкома: до 17 апреля ранние яровые будут посеяны. Подробнее здесь.