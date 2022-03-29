Рапса много не бывает. Как делают масло, которым заправляют салаты для Президента

Новости Беларуси. От крохотного семечка до качественного масла. Новую линию по переработке масленичных культур запустили в хозяйстве «Рассвет» Кировского района. Она дает возможность выжать пользу из урожая до последней капли и получить сразу два ценных продукта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

– Давайте посмотрим, как себя чувствует наш отечественный сорт «Зенит».

– Это белорусский?

– Да, белорусский. Семена собственные, покупали в питомнике. Вырастили свои смена и посеяли. Вегетация уже пошла. Белый корень, сочная сердцевина – озимый рапс на полях кировского хозяйства «Рассвет» перезимовал и чувствует себя хорошо. Но суеверные аграрии не спешат делать дальновидных прогнозов. Синоптики предвещают неделю ночных заморозков, и такая переменчивая погода – стресс не только для растений. За нежные всходы на полях переживают и сами агрономы, ведь рапс для хозяйства стратегически важная культура, им засеяна пятая часть всех полей.

Андрей Скарблевич, агроном по защите растений сельхозпредприятия «Рассвет имени К.П. Орловского»:

Рапс это очень высокодоходная у нас в хозяйстве культура, также это очень хороший предшественник для зерновых культур. Это еще очень важная кормовая культура для КРС.

Раньше хозяйство выращивало рапс и поставляло его переработчикам. С появлением новой линии ситуация в корне изменилась. Теперь из своего рапсового урожая «Рассвет» сможет выжать все до последней капли. Безотходное производство семена рапса превращает в два ценных продукта: масло и жмых. Янтарную жидкость продадут, из сухого остатка получат питательный корм для животных, который раньше приходилось покупать.

Петр Бутин, прессовщик сельхозпредприятия «Рассвет имени К.П. Орловского»:

Рапс поступает на первый пресс, потом на экструдер, где разогревается масса – сырье, до 120-130 градусов для расщепления белка. Чтобы лучше усваивался животными.

Юлия Мычка, корреспондент:

Увидеть рапсовое масло во время его производства практически невозможно. Единственное место, где можно взглянуть на конечный продукт, это эти резервуары. Чтобы заполнить три емкости, новой линии необходимо работать почти две недели.

Много рапса хозяйству «Рассвет» необходимо и для развития животноводства. За последние три года дойное стадо здесь увеличилось на 430 голов, а рапсовый жмых в кормовой базе животных уже доказал свою эффективность. Кировские буренки дают до 28 литров молока в сутки.

Александр Жилинский, первый заместитель директора сельхозпредприятия «Рассвет имени К.П.орловского»:

Чтобы уменьшить себестоимость нашей продукции (молока, мяса), решили построить свою линию. И чтобы ни от кого не зависеть, чтобы было свое сырье для производства комбикорма для кормления животных и чтобы масло было. Эти организации, куда мы продаем масло, рассчитываются сразу живыми деньгами и даже могут кредитовать.