Бизнес на лисичках и не только. Как подзаработать на дарах природы?
Новости Беларуси. Летом можно заработать и на других урожаях, к примеру, грибов и ягод. И если любители продают дары природы в зависимости от улова, то некоторые белорусы превратили это дело в настоящий бизнес, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Можно выращивать как картошку. Белорусские арбузы «научились» созревать к середине лета
В эти дни радует урожай не только в саду, но и в лесу. Грибники ликуют: пошёл сезон. И подкрепляют слова фото- и видеоотчетами.
2 августа, Беларусь. Мы ждали и дождались. Наконец-то попали на начало волны. Около 400 штучек мы нашли.
Галина Буро, корреспондент:
Отправляясь на тихую охоту, важно помнить главное правило: не разрушать грибницу и не рвать дикоросы с корнем. Иначе лес может полностью утратить урожайность. Лучше пользоваться ножом или аккуратно выкручивать ножку.
Заядлый грибник Андрей Теслюкевич с детства приучен к походам в лес. Утром уже успел съездить, улов – лисички. Излишки сдает в заготовительный пункт при магазине «Родны кут» в Щучине. Взвешивание грибов, оформление приемки. В итоге за два килограмма – 10 рублей в карман грибника.
Андрей Теслюкевич, житель деревни Александровка:
Зарплаты у нас хорошие, но это как дополнительный доход к основному заработку. И плюс – удовольствие ходить по лесу.
Грибник отмечает, что пошли и белые грибы, и подосиновики, и подберезовики. А значит, есть шанс побить собственный рекорд.
Андрей Теслюкевич:
Максимально за день с семьей это было 23 килограмма. Но это были большие поляны, на которых было приятно собирать.
Как грибы после дождя растет и количество плодоовощной продукции в заготовительном пункте Белкоопсоюза.
Ольга Серко, заведующая магазином «Родны кут»:
Создали пункт приема излишек сельхозпродукции у населения при магазине. Вы знаете, очень удобно. Реализуем эту продукцию у себя в магазине. И что еще остается, в торговые объекты наши, в организации поставляем. И вот эту продукцию, которая яблоки, лук, картофель ранний, уже в очень большом количестве принимаем. По 100 килограммов даже за день приносят люди.
Мы посмотрели, на сдаче какой продукции человек может выгодно заработать. Наибольшая цена за голубику – за килограмм 9 рублей. Черника по 4, розовые томаты заготпункт потребкооперации принимает по 2,30, за красные цена немного меньше: 1 рубль 40. В районе полутора рублей морковь, лук и капуста. Свекла – рубль, огурцы на 10 копеек дороже, картофель – 80 копеек, кабачки – по 30. Только в Щучинском районе семь заготовительных пунктов, два передвижных, и 49 магазинов. За полгода местные кооператоры уже заготовили продукции на 2,5 миллиона рублей. Из них населению выплатили 1 миллион 400. Сейчас начинается сезон сбора опада яблок – Белкоопсоюз его в последствии отправит на перерабатывающие предприятия страны. Вся продукция, принятая от населения, проходит обязательный санитарный контроль, прежде чем появится на полках магазинов.
Вануш Навасардян, директор Щучинского филиала Гродненского облпотребобщества:
Где-то в середине осени и начале весны какая-то часть продукции идет на экспорт в Российскую Федерацию, а так 90 % продукции реализуется у себя. Если брать плодоовощную продукцию, то у нас цены ниже, чем у других торговых сетей. Если брать какие-то экзотические виды (в виде фруктов или какой-то другой), может быть цена одинаковая. Но то, что выращивается у населения, и то, что мы закупаем, мы у себя в магазине дешевле продаем.
Потребкооперация активно заключает договоры с фермерскими хозяйствами на приобретение сельхозпродукции в межсезонный период. Плоды и овощи не только отправляют сразу в торговлю, но и заготавливают на зиму и весну. Есть свои овощехранилища и арендованные. А пока конец лета – начало осени надо активно потрудиться, чтобы потом весь год был обеспечен. Тем более для этого в Беларуси все есть, свои овощи, ягоды и фрукты, а еще талантливые и трудолюбивые люди, которые умеют это вырастить и сохранить.