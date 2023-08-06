Бизнес на лисичках и не только. Как подзаработать на дарах природы?

Новости Беларуси. Летом можно заработать и на других урожаях, к примеру, грибов и ягод. И если любители продают дары природы в зависимости от улова, то некоторые белорусы превратили это дело в настоящий бизнес, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Можно выращивать как картошку. Белорусские арбузы «научились» созревать к середине лета В эти дни радует урожай не только в саду, но и в лесу. Грибники ликуют: пошёл сезон. И подкрепляют слова фото- и видеоотчетами.

2 августа, Беларусь. Мы ждали и дождались. Наконец-то попали на начало волны. Около 400 штучек мы нашли.

Галина Буро, корреспондент:

Отправляясь на тихую охоту, важно помнить главное правило: не разрушать грибницу и не рвать дикоросы с корнем. Иначе лес может полностью утратить урожайность. Лучше пользоваться ножом или аккуратно выкручивать ножку.

Заядлый грибник Андрей Теслюкевич с детства приучен к походам в лес. Утром уже успел съездить, улов – лисички. Излишки сдает в заготовительный пункт при магазине «Родны кут» в Щучине. Взвешивание грибов, оформление приемки. В итоге за два килограмма – 10 рублей в карман грибника.

Андрей Теслюкевич, житель деревни Александровка:

Зарплаты у нас хорошие, но это как дополнительный доход к основному заработку. И плюс – удовольствие ходить по лесу. Грибник отмечает, что пошли и белые грибы, и подосиновики, и подберезовики. А значит, есть шанс побить собственный рекорд.

Андрей Теслюкевич:

Максимально за день с семьей это было 23 килограмма. Но это были большие поляны, на которых было приятно собирать.

Как грибы после дождя растет и количество плодоовощной продукции в заготовительном пункте Белкоопсоюза.

Ольга Серко, заведующая магазином «Родны кут»:

Создали пункт приема излишек сельхозпродукции у населения при магазине. Вы знаете, очень удобно. Реализуем эту продукцию у себя в магазине. И что еще остается, в торговые объекты наши, в организации поставляем. И вот эту продукцию, которая яблоки, лук, картофель ранний, уже в очень большом количестве принимаем. По 100 килограммов даже за день приносят люди.

Мы посмотрели, на сдаче какой продукции человек может выгодно заработать. Наибольшая цена за голубику – за килограмм 9 рублей. Черника по 4, розовые томаты заготпункт потребкооперации принимает по 2,30, за красные цена немного меньше: 1 рубль 40. В районе полутора рублей морковь, лук и капуста. Свекла – рубль, огурцы на 10 копеек дороже, картофель – 80 копеек, кабачки – по 30. Только в Щучинском районе семь заготовительных пунктов, два передвижных, и 49 магазинов. За полгода местные кооператоры уже заготовили продукции на 2,5 миллиона рублей. Из них населению выплатили 1 миллион 400. Сейчас начинается сезон сбора опада яблок – Белкоопсоюз его в последствии отправит на перерабатывающие предприятия страны. Вся продукция, принятая от населения, проходит обязательный санитарный контроль, прежде чем появится на полках магазинов.

Вануш Навасардян, директор Щучинского филиала Гродненского облпотребобщества:

Где-то в середине осени и начале весны какая-то часть продукции идет на экспорт в Российскую Федерацию, а так 90 % продукции реализуется у себя. Если брать плодоовощную продукцию, то у нас цены ниже, чем у других торговых сетей. Если брать какие-то экзотические виды (в виде фруктов или какой-то другой), может быть цена одинаковая. Но то, что выращивается у населения, и то, что мы закупаем, мы у себя в магазине дешевле продаем.