Можно выращивать как картошку. Белорусские арбузы «научились» созревать к середине лета
Новости Беларуси. Летом можно заработать и на других урожаях, к примеру, грибов и ягод. И если любители продают дары природы в зависимости от улова, то некоторые белорусы превратили это дело в настоящий бизнес, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Бизнес на лисичках и не только. Как подзаработать на дарах природы?
Наш собкор по Гродненской области нашла сразу несколько хозяйств, где ягоды выращивают на профессиональной основе. Причем приручили не только капризную голубику, но и перешли на более крупный товар. Взялись за возделывание арбузов белорусской селекции. Знатоки говорят, что по сладости они ничем не уступают привозным. Конечно, на руку аграрным бизнесменам и погода. Климат в Беларуси меняется. Ученые говорят, что скоро мы будем жить, как в тропиках. А значит, больше экзотики появится и в наших садах и огородах, и на наших столах.
Облепиха – дама колючая. Зато очень полезная. Фермер Леонид Цихоцкий потому за нее и взялся. Подполковник в отставке вспоминает, когда служил в Забайкалье, ягода, можно сказать, спасла жизнь его родственнику с язвой, которому операция была противопоказана. Леонид Цихоцкий раздобыл для него облепиховое масло. Полгода приема – и чудо.
Пошел на работу, потом диспансеризация. Посмотрели, прокрутили его – все зажило, рубцы остались.
Эту историю он вспомнил, когда вышел на военную пенсию, и размышлял, чем заняться. Бессонной ночью осенило: облепиха – вот ключ к успеху. С тех пор, а это больше 20 лет, его фермерское хозяйство облеплено сочно-оранжевыми красками. А дальше облепиха едет к переработчикам и рестораторам Гродно, Бреста, Минска, Гомеля, чтобы превратиться в соки, соусы, детское пюре, добавки для десертов и чаи. Ведь в чистом виде ягода на любителя.
Кисловатая. Хотя в ней сахара по количеству больше, чем в малине.
В составе комплекс витаминов, кладезь микроэлементов. И у фермера есть мечта начать производство продукта, который Беларусь, зачастую, покупает за рубежом.
Леонид Цихоцкий, глава крестьянского хозяйства:
Хотелось бы, чтобы при моей жизни получилось белорусское облепиховое масло. Ибо это импортозамещение.
Если облепиха – гостья малоизвестная в нашей стране, то некогда экзотические полосатые ягоды теперь выращивают наравне с картошкой. В Гродненском институте растениеводства последние три года экспериментируют с бахчевыми. Плоды доводят до идеальных показателей. А каков арбуз, таков и вкус.
Очень сладкий. Такой сочный он, вон аж течет все.
Арбузы необычные, ведь их выращивают инновационным способом – с помощью прививки на корень дикой тыквы. Ягода получается устойчивой к перепадам температур и сахарной. А в этом сезоне ученые решили доказать, что белорусский арбуз может созревать уже с середины лета, а не к сентябрю.
Марина Рулинская, научный сотрудник Гродненского зонального института растениеводства НАН Беларуси:
Решили попробовать сделать такой научный эксперимент – высадить наш арбуз в теплицу с целью получения ранней продукции. Эксперимент удался, мы получили раннюю продукцию и сократили срок созревания наших белорусских арбузов на месяц.
И при первом сборе получили около 300 килограммов. Полосатым рейсом отправили в торговые точки, а там белорусский кавун легко составляет конкуренцию привозным плодам. Главный аргумент: он зреет на грядке, а не в пути, а значит, вкуса и пользы в нем больше.
Приручают ученые и эту требовательную королеву ягод. Плоды голубики размером с перепелиное яйцо – это результат четырех лет работы. Но не предел возможностей. Кусты с капельным поливом, грунт выстелен опилками и щепой, прикормки и обработки по расписанию – вот и отражение ухода – крупная и сладкая ягода. Радовать голубика будет до конца августа. И хоть погода заставила аграриев понервничать, урожай удался.
Инна Синкевич, заведующая отделом садоводства Гродненского зонального института растениеводства НАН Беларуси:
Все-таки месяц засухи сказался. Но хорошо, что у нас есть капельный полив – эта вода была в помощь растениям. И мы получили хороший урожай. Урожайность куста составила у нас где-то 2,5-3,5 килограмма в зависимости от сорта.
Голубика – ягода, выгодная для выращивания. Потому площади под нее планируют расширить на 2 гектара.