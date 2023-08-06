Питание как дома. Кто обеспечивает бесперебойную подачу продовольствия на уборочный фронт?

Новости Беларуси. Жатва жатвой, а режим питания нарушать нельзя. Обед и ужин с доставкой на рабочее место для аграриев – это не прихоть, а необходимость. Каждый, кто сегодня работает в поле, знает, что время – деньги. Чуть зазевался, отвлекся – и все, день потерян, а с ним и кусок урожая. Так что поле не терпит промедлений. Эту прописную истину понимают и те, кто обеспечивает комбайнерам надежный тыл. А потому обед привезут не только горячим и свежим, но и приправят блюда щепоткой доброты и заботы. Кто, как и чем кормит тружеников жатвы и какое аграрное меню, узнали в программе «Неделя» на СТВ. В репортаже Екатерины Капылович.

Страда страдой, а обед – по расписанию. Кто и чем кормит тружеников жатвы? Отправляемся на Брестчину, где кооператоры с заботой к бойцам агрофронта ежедневно подают им гастропатроны.

Буквально по запаху находим в Городище объект общепита. Гастрономическое комбо от Белкоопсоюза – магазин с кулинарией и столовая-бистро. Именно отсюда на урожайные поля уезжают обеды для механизаторов. Только в этом хозяйстве «с доставкой на ниву» кормят 30 человек. А по всей стране – почти четыре тысячи работников благодаря стараниям кооператоров питаются «как дома» без отрыва от уборочной.

Галина Гоган, первый заместитель председателя правления Барановичского райпо:

Сытый человек – здоровый человек. Он хочет трудиться и творить здоровые дела. От вкусного здорового питания зависит настроение наших механизаторов, которые делают нелегкий труд. А, следовательно, их конечный результат зависит от нас.

Екатерина Капылович, корреспондент:

Светлана Михайловна, чем сегодня будем кормить наших механизаторов? Светлана Абрамчук, старший повар столовой-бистро Барановичского райпо:

В меню у нас: на первое блюдо – рассольник, на второе блюдо – ножка куриная фаршированная, картофель молодой, салат огурчики малосольные с чесночком свежие, компот из фруктов, булочка-плюшка с маком. Вот весь наш обед.

Провизия готова. Как организовать обед на полях? В памяти всплывают кадры из советских фильмов: чан супа, огромный половник, очередь из трудяг с тарелками. Но долой ассоциации. В этом году в хозяйстве закупили металлические ланч-боксы. Каждый механизатор получает горячую еду в индивидуальной посуде.

Екатерина Капылович:

Светлана Михайловна, научите и меня, я тоже хочу кормить механизаторов. Как это происходит, что мы делаем?

– Берем посуду, ставим на весы. Через весы отпускаем порцию механизаторам.

– Передаю привет механизаторам, которым попадется моя порция. Сделано с любовью!

Работники в полях, пока солнце не сядет. Одного обеда маловато будет. Добавляем, как местные говорят, «под вечерок». Кладем подсушенную солонину, ее, кстати, в столовой райпо делают сами, помидор, хлеб, воду и шпроты. Обязательно со вскрывателем. Теперь все готово. Поехали!

Екатерина Капылович, корреспондент:

Когда дело касается полевых обедов, абсолютно неважно, сколько человек в рабочей бригаде. Часто полевая кухня приезжает на самые отдаленные участки, где работает, например, один тракторист. Каждый должен быть накормлен. Ребята всегда с нетерпением ждут первое, второе. И, кстати, очень вкусный компот.

Механизаторы Александр Филончик и Александр Гацура – на заготовке кормов. Как следует потрудившись, обед съедают до последней крошки. Потому что вкусно как дома. Уверены, без еды никакая работа не заладится.

Екатерина Капылович:

Может, есть о чем мечтаете, но вот не везут! Утку в винном соусе, например? Александр Гацура, механизатор:

Главное, чтобы было вкусно и сытно, для нас это самое главное. Потому что целый день в поле. Сытный обед и все будет хорошо.

Александр Стыцко и Владимир Борис сегодня на сушке льна. Кстати, во всей области это хозяйство единственное профилируется на культуре. Целых 40 гектаров «северного шелка». Ну, а у механизаторов – обед. Каждый прием пищи для них – вкусный гастрономический сюрприз, за рабочую неделю блюда не повторяются ни разу.

Владимир Борис, механизатор:

Очень приятно, когда машина подъезжает и когда Михайлович с нашей поварихой подвозит обед. Для меня невкусного не бывает. Все время вкусно привозят. Разнообразие: макароны, гречка, рис, перловка, – ну, в общем, все. Гарнир, салаты красивые, вкусные. Для меня картошка самое вкусное.