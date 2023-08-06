Прямой эфир

Питание как дома. Кто обеспечивает бесперебойную подачу продовольствия на уборочный фронт?

06 августа 2023 17:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Жатва жатвой, а режим питания нарушать нельзя. Обед и ужин с доставкой на рабочее место для аграриев – это не прихоть, а необходимость. Каждый, кто сегодня работает в поле, знает, что время – деньги. Чуть зазевался, отвлекся – и все, день потерян, а с ним и кусок урожая. Так что поле не терпит промедлений. Эту прописную истину понимают и те, кто обеспечивает комбайнерам надежный тыл. А потому обед привезут не только горячим и свежим, но и приправят блюда щепоткой доброты и заботы. Кто, как и чем кормит тружеников жатвы и какое аграрное меню, узнали в программе «Неделя» на СТВ.

В репортаже Екатерины Капылович.

Питание как дома. Кто обеспечивает бесперебойную подачу продовольствия на уборочный фронт?-1

Страда страдой, а обед – по расписанию. Кто и чем кормит тружеников жатвы? Отправляемся на Брестчину, где кооператоры с заботой к бойцам агрофронта ежедневно подают им гастропатроны.

Питание как дома. Кто обеспечивает бесперебойную подачу продовольствия на уборочный фронт?-4

Буквально по запаху находим в Городище объект общепита. Гастрономическое комбо от Белкоопсоюза – магазин с кулинарией и столовая-бистро. Именно отсюда на урожайные поля уезжают обеды для механизаторов. Только в этом хозяйстве «с доставкой на ниву» кормят 30 человек. А по всей стране – почти четыре тысячи работников благодаря стараниям кооператоров питаются «как дома» без отрыва от уборочной.

Питание как дома. Кто обеспечивает бесперебойную подачу продовольствия на уборочный фронт?-7

Галина Гоган, первый заместитель председателя правления Барановичского райпо:
Сытый человек – здоровый человек. Он хочет трудиться и творить здоровые дела. От вкусного здорового питания зависит настроение наших механизаторов, которые делают нелегкий труд. А, следовательно, их конечный результат зависит от нас.

Питание как дома. Кто обеспечивает бесперебойную подачу продовольствия на уборочный фронт?-10

Екатерина Капылович, корреспондент:
Светлана Михайловна, чем сегодня будем кормить наших механизаторов?

Светлана Абрамчук, старший повар столовой-бистро Барановичского райпо:
В меню у нас: на первое блюдо – рассольник, на второе блюдо – ножка куриная фаршированная, картофель молодой, салат огурчики малосольные с чесночком свежие, компот из фруктов, булочка-плюшка с маком. Вот весь наш обед.

Питание как дома. Кто обеспечивает бесперебойную подачу продовольствия на уборочный фронт?-13

Провизия готова. Как организовать обед на полях? В памяти всплывают кадры из советских фильмов: чан супа, огромный половник, очередь из трудяг с тарелками. Но долой ассоциации. В этом году в хозяйстве закупили металлические ланч-боксы. Каждый механизатор получает горячую еду в индивидуальной посуде.

Питание как дома. Кто обеспечивает бесперебойную подачу продовольствия на уборочный фронт?-16

Екатерина Капылович:
Светлана Михайловна, научите и меня, я тоже хочу кормить механизаторов. Как это происходит, что мы делаем?
– Берем посуду, ставим на весы. Через весы отпускаем порцию механизаторам.
– Передаю привет механизаторам, которым попадется моя порция. Сделано с любовью!

Питание как дома. Кто обеспечивает бесперебойную подачу продовольствия на уборочный фронт?-19

Работники в полях, пока солнце не сядет. Одного обеда маловато будет. Добавляем, как местные говорят, «под вечерок». Кладем подсушенную солонину, ее, кстати, в столовой райпо делают сами, помидор, хлеб, воду и шпроты. Обязательно со вскрывателем. Теперь все готово. Поехали!

Питание как дома. Кто обеспечивает бесперебойную подачу продовольствия на уборочный фронт?-22

Екатерина Капылович, корреспондент:
Когда дело касается полевых обедов, абсолютно неважно, сколько человек в рабочей бригаде. Часто полевая кухня приезжает на самые отдаленные участки, где работает, например, один тракторист. Каждый должен быть накормлен. Ребята всегда с нетерпением ждут первое, второе. И, кстати, очень вкусный компот.

Питание как дома. Кто обеспечивает бесперебойную подачу продовольствия на уборочный фронт?-25

Механизаторы Александр Филончик и Александр Гацура – на заготовке кормов. Как следует потрудившись, обед съедают до последней крошки. Потому что вкусно как дома. Уверены, без еды никакая работа не заладится.

Питание как дома. Кто обеспечивает бесперебойную подачу продовольствия на уборочный фронт?-28

Екатерина Капылович:
Может, есть о чем мечтаете, но вот не везут! Утку в винном соусе, например?

Александр Гацура, механизатор:
Главное, чтобы было вкусно и сытно, для нас это самое главное. Потому что целый день в поле. Сытный обед и все будет хорошо.

Питание как дома. Кто обеспечивает бесперебойную подачу продовольствия на уборочный фронт?-31

Александр Стыцко и Владимир Борис сегодня на сушке льна. Кстати, во всей области это хозяйство единственное профилируется на культуре. Целых 40 гектаров «северного шелка». Ну, а у механизаторов – обед. Каждый прием пищи для них – вкусный гастрономический сюрприз, за рабочую неделю блюда не повторяются ни разу.

Питание как дома. Кто обеспечивает бесперебойную подачу продовольствия на уборочный фронт?-34

Владимир Борис, механизатор:
Очень приятно, когда машина подъезжает и когда Михайлович с нашей поварихой подвозит обед. Для меня невкусного не бывает. Все время вкусно привозят. Разнообразие: макароны, гречка, рис, перловка, – ну, в общем, все. Гарнир, салаты красивые, вкусные. Для меня картошка самое вкусное.

Питание как дома. Кто обеспечивает бесперебойную подачу продовольствия на уборочный фронт?-37

Уборочная – во всех смыслах жаркая пора. Механизаторы часто в поле встречают закат. А дома в сезон бывают несравненно мало. Но на хлебной ниве ежедневно чувствуют настоящую поддержку, потому что потребкооперация кормит их по-домашнему – с заботой и любовью.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Екатерина Капылович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как сделать популярными хлеборобов и какие они, молодые журналисты? Рассказала Екатерина Серафинович
06 августа 2023 13:54

Как сделать популярными хлеборобов и какие они, молодые журналисты? Рассказала Екатерина Серафинович

Беларусь направит более 2 тонн гуманитарной помощи в Сирию
06 августа 2023 12:25

Беларусь направит более 2 тонн гуманитарной помощи в Сирию

II Игры стран СНГ. Кулуары большого спорта и золото атмосферы. Анонс программы «Неделя»
06 августа 2023 11:51

II Игры стран СНГ. Кулуары большого спорта и золото атмосферы. Анонс программы «Неделя»