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Беларусь направит более 2 тонн гуманитарной помощи в Сирию

06 августа 2023 12:25
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Новости Беларуси. По железной дороге из Беларуси вскоре отправится состав с грузом гуманитарной помощи для Сирии. Почти 3 тысячи упаковок сухих смесей для детского питания от отечественных производителей собрали в Гродно, а общий вес необходимых вещей составит более 2 тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь направит более 2 тонн гуманитарной помощи в Сирию-1

Это далеко не первый транш с гумпомощью, который наша страна отправляет за рубеж. В феврале 2023 года белорусы уже собирали груз со всем необходимым для отправки в Сирию. Свыше 25 тонн продуктов, медикаментов, палаток, одеял и средств гигиены доставили в страну по воздуху. Такая помощь была оказана в связи с сильными землетрясениями Сирии.

# Беларусь-Сирия # общество # Фотофакт

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