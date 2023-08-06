Как сделать популярными хлеборобов и какие они, молодые журналисты? Рассказала Екатерина Серафинович

Новости Беларуси. Актуальные новости, свежие комментарии, доступная аналитика. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика «Сенат». Никита Рачиловский, СТВ:

Кто владеет информацией, тот владеет миром. Всем известный афоризм, который всегда будет актуален. Мы прекрасно видим, как информация способна сбить людей с пути созидания и привести к хаосу. Тема, пожалуй, актуальная, как никогда. Особенно сегодня, когда против нашей страны ведется активная информационная война. Об информационной безопасности и поговорим. У нас в гостях член Совета Республики Екатерина Серафинович. Зачем Союзному государству общий медиахолдинг?

Никита Рачиловский:

Как профессионал, осуществляющий свою деятельность в средствах массовой информации, скажите, какие сегодня задачи стоят перед нашими странами для формирования единого информационного пространства Союзного государства? Екатерина Серафинович, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Сейчас идет работа по созданию медиахолдинга Союзного государства. Профильные министерства Беларуси и России согласовали этот план. Идет реформирование союзных СМИ. Каким он будет, мы скоро увидим. Но очень важно, чтобы был коллектив единомышленников, людей, которые неравнодушны к своей профессии. Неравнодушны к тем процессам, которые происходят в Союзном государства и на мировой арене. И в то же время те, кто может думать, анализировать и свои мысли доносить аудитории интересно и емко. Никита Рачиловский:

Тем более сегодня на Союзное государство оказывается огромное давление. Единое информационное пространство, единая повестка нам очень нужна. Екатерина Серафинович:

Безусловно, с этой целью и создается медиахолдинг. Он аккумулирует все силы: и творческие, и технические для этой работы, чтобы мы могли противостоять тем вызовам, которые оказываются на наши государства. Мы сейчас Союзное государство, мы будем работать вместе. Как работа помогает расширить сотрудничество с Узбекистаном?

Никита Рачиловский:

Наша страна продолжает сотрудничество со всеми стратегическими партнерами, которые по-доброму относятся к нашей стране. На днях был объявлен белорусско-узбекский женский бизнес-форум. Как вы считаете, как эта форма поможет нам расширять наше сотрудничество?

Екатерина Серафинович:

Уверена, что однозначно поможет. Потому что любое сотрудничество нужно приветствовать. Будут создаваться новые производства, в первую очередь в сфере торгово-экономических отношений будет дан импульс. К тому же будут создаваться незримые духовно-культурные связи между народами, которые помогут поддерживать друг друга и на международных площадках. Я, к слову, в прошлом году была в Узбекистане в составе белорусской делегации, принимала участие в саммите женщин – спикеров парламентов. У нас были разные мероприятия. Понятно, что в официальной части решались вопросы глобального масштаба, но были и неформальные встречи, в том числе с коллегами из узбекского сената. Коллеги говорили, что им очень нравится Беларусь, они высоко оценивают производственный потенциал. Рассказывали, как работают наши белорусские трактора на полях. И выражали надежду на то, что встречи будут продолжаться. Когда я вернулась в Беларусь, в Лиду, я вспоминала все эти встречи, личные воспоминания. Ведь многие учились в Минске, кто-то здесь служил в былые времена. А кто-то воспоминал, что родные погибли во время Великой Отечественной войны в Беларуси. Я думаю, что эти взаимоотношения, если их продолжать с дружественными странами, позволят нам в том числе посмотреть на свою родину другими глазами. Увидеть и оценить по-другому те мелочи, которые мы, возможно, уже не замечаем и не даем должной оценки. Нам есть что ценить. Требования к журналистике остаются те же, но время поменялось

Никита Рачиловский:

А на что сегодня особенно важно обращать внимание при подготовке материалов в периодическую печать и в интернет-издания? Екатерина Серафинович:

Требования к журналистике, к принципам подготовки материалов, в принципе, остаются те же, что и были раньше. Нужны оперативность, достоверность и объективность. Но время поменялось. И теперь на первый план выходит оперативность. Если не будет оперативности, то все остальные принципы просто окажутся невостребованными. Особенно это характерно для интернет-ресурсов. Сегодня, если ты не дал комментарий к событию или не осветил, то завтра оно, возможно, не понадобится. А твой читатель уже ушел на другой ресурс, где нашел нужную информацию. И не факт, что он к тебе вернется. Конечно, у печатных СМИ немного другая специфика. Газетам, журналам нужно давать более расширенный взгляд на вещи, потому что люди уже знают, что произошло. Они уже посмотрели ТВ, нашли информацию в интернете. Но нужен более глубокий анализ. И этого люди ждут от печатных СМИ. А для региональных СМИ очень важно соответствовать тем требованиям, которые предъявляет читатель именно твоего региона. Потому что у каждого региона, несмотря на всю схожесть, есть какие-то свои особенности, проблемы, которые нужно решать. И те вопросы, которые, возможно, неинтересны республиканским СМИ, потому что у них своя задача. Никита Рачиловский:

Как сделать так, чтобы молодежь знала тех, кто работает на благо страны, хлеборобов, а не только блогеров, тиктокеров и каких-то медийных личностей? Как это сделать? «Нужно взять и делать». Как работать с молодежью в медиа?

Екатерина Серафинович:

Мне кажется, что сама жизнь уже ставит этот вопрос. И в каком-то плане молодежь уже сама повернулась к тому, чтобы увидеть другие ценности. Пока что, конечно, TikTok еще ум молодежи держит в своих цепких руках, но молодежь уже начинает отдавать приоритеты другим ценностям. Это заметно, потому что мы даже в своей работе видим, насколько востребованы рассказы, материалы, статьи о молодежи, которая работает в реальном секторе экономики. Даже скажу больше: теперь молодежь, которая работает у сельхозпроизводителей, на промышленных предприятиях, создают свои тиктоки, где рассказывают о простых трудовых буднях. И там тысячные просмотры.

Героями труда там становятся ими сами труженики полей, наших заводов. Конечно, нужно показывать и спортсменов, и наши достижения в области культуры, работу наших медиков. У нас столько много делается, и об этом всем нужно говорить и СМИ, и общественным объединениям. Тут очень большой фронт работы. Самое главное – говорить, не молчать. Мы можем много рассуждать, какой формат придумать, а на самом деле нужно взять и делать. Хотя бы в том формате, который существует и у молодежи популярен. Никита Рачиловский:

Особенно важно показать национальные достижения, национальные продукты. То, чем мы можем гордиться и что востребовано во всем мире. Екатерина Серафинович:

Да, здесь задача видится в том, что эта информация, в принципе, есть на интернет-ресурсах, во многих изданиях, но она должна быть подано для молодежи в другом формате. Даже в том же формате TikTok, на каких-то ресурсах, которые молодежь посещает. Потому что молодежь у нас замечательная, они это видят и ценят. Но эта информация должна быть в доступном для их понимания виде. Никита Рачиловский:

А в целом, анализируя медиапространство, как сегодня обстоят дела с информационной гигиеной? Какой уровень подготовки у молодых специалистов в журналистике?