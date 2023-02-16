Форм регистрации достаточно много. Как платить налоги фрилансеру в Беларуси?

Удаленная работа – осознанный выбор многих людей и компаний. Два года пандемии коронавируса сделали свое дело, но фриланс до сих пор вызывает у многих смешанные чувства. С одной стороны, это радость от свободы выбора проектов, заказчиков и географической точки, с другой – страх из-за нестабильности и нефиксированного дохода. О том, кому подходит удаленка и можно ли хорошо заработать, не выходя из дома, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Юлия Самусенко , ведущая ток-шоу: Например, сейчас в TikTok есть какие-то даже прямые эфиры. То есть на этом тоже стримеры могут зарабатывать деньги. Заработали они так какую-то копейку, им нужно куда обращаться дальше, чтобы заплатить с этого налог, чтобы все было правильно?

Инна Назарчик, юрист, руководитель системы менеджмента качества медицинского учреждения:

В случае, если человек является резидентом Республики Беларусь – это будет одна история, если не резидентом – совершенно другая. Поэтому давайте сейчас будем говорить только о резидентах Республики Беларусь. Если это трудовые отношения в плане рекламы, то может быть оформлен договор подряда. По результатам сделанного труда: вы сняли столько-то роликов, такого-то качества, ваш ролик должен набирать не менее 3 тысяч лайков, размещен тогда-то – это может быть договор подряда. По договору подряда работодатель платит достаточно большой налог в ФСЗН – работодателю это не выгодно. Точно также в блогинге это может быть индивидуальный предприниматель. Оформляете индивидуальное предпринимательство в налоговой инспекции в зависимости от района, в котором вы проживаете и зарегистрированы. Соответственно, там идет уплата налогов от рекламы. То есть все равно налог должен быть уплачен. Форм регистрации данного момента достаточно много, и каждому подойдет строго индивидуальная. Я думаю, что в случае необходимости все обратятся в налоговую инспекцию, им подскажут, каким образом лучше зарегистрировать данные моменты.

От 100 долларов и заканчивая большими суммами. Сколько можно заработать на фрилансе – подробнее здесь.