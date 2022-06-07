Билеты читала в перерывах между репетициями. Победительницы конкурса «Королева студенчества – 2022» поделились впечатлениями

Новости Беларуси. «Время красоты». Под таким слоганом на сцене минского концертного зала Prime Hall прошел республиканский конкурс «Королева студенчества – 2022». Интрига держалась несколько часов, жюри было очень нелегко, ведь предстояло выбрать одну из 14 прекрасных участниц. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь победительница конкурса грации и таланта Анна Иванова и Валерия Слесарчук, вторая вице-мисс. Александр Меженный, ведущий:

Мне кажется, что все девушки, которые попали на этот конкурс, все 14 участниц уже как минимум достойны, потому что прошли до этого предварительный этап. Так это было? Вы представляете свои высшие учебные заведения – это Витебский технологический университет и БГУ. Мы за вас рады. Конечно же, вы не дружите.

Анна Иванова, победительница Республиканского конкурса грации и таланта «Королева студенчества – 2022»:

Дружим еще как. Очень важно раззнакомиться со всеми участниками. Мы делимся все опытом, общаемся, узнаем друг друга. Без этого, наверное, было бы сложно на конкурсе. Из каких этапов состоял конкурс красоты? Юлия Самусенко, ведущая:

Расскажите про сам конкурс. Из чего он состоит, через какие испытания пришлось пройти, чтобы добраться до победы? Анна Иванова:

Конкурс состоял из пяти тематических дефиле, конкурса ораторского мастерства и творческого номера. У меня творческим номером была хореография, поэтому это отработка хореографических элементов, актерская работа. Александр Меженный:

А какой танец был? Анна Иванова:

У меня был танец в народном стиле, но с элементами современной хореографии. И он был очень зажигательный. Юлия Самусенко:

Валерия, а у вас творческий номер из чего состоял?

Валерия Слесарчук, II вице-королева Республиканского конкурса грации и таланта «Королева студенчества – 2022»:

Я танцевала вместе со своими девочками под знаменитую песню The greatest show из фильма «Величайший шоумен». Я была этим шоуменом. Александр Меженный:

Для чего такие конкурсы нужны? Мне кажется, они отвлекают от учебы. Ты грызешь гранит науки, только входишь во вкус, и тут тебя раз – готовься к конкурсу. Это же в свободное от основной работы, учебы время? «Читала билеты в обед и в перерывах между репетициями в 10 минут»

Анна Иванова:

Участие в этих конкурсах дает большой опыт. Это новые знакомства, невероятные эмоции, которые не заменит ничто. Несмотря на то, что нам иногда приходилось пропускать учебу, это того стоило. Я возвращалась с конкурсов и догоняла учебную программу. Это не было проблемой. Валерия Слесарчук:

С учебой, конечно, были трудности, потому что репетиции у нас были чуть ли не 24/7. Я уходила в 8, приходила к 12, чтобы общежитие не закрыли. Готовиться к учебе времени было критически мало. Я читала билеты в обед и в перерывах между репетициями в 10 минут. Но, слава богу, сдала хорошо. Анна Иванова:

Конкурсы никак не мешают принимать участие в научной деятельности. Помимо подготовки к творческим конкурсам, я часто принимаю участие в научных конференциях. И это не только университетские и республиканские, но также и международные. В планах после университета – возможно, поступить в магистратуру, поэтому на творчестве жизнь не заканчивается. Юлия Самусенко:

Валерия, а у вас как? Валерия Слесарчук:

Моей мечтой было поступить в Белорусский государственный университет. Она осуществилась, и на данный момент моей основной целью является хорошо выучить язык. Я учусь по специальности «Современные иностранные языки», преподаватель двух иностранных языков. Александр Меженный:

Какие это языки? Валерия Слесарчук:

Английский. И чуть позже определюсь со следующим. Где пройдет международный этап конкурса «Королева студенчества – 2022»?