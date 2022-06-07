«Должны знать историю». Для отличников Могилёва организовали тур по местам боевой славы региона
Новости Беларуси. В Год исторической памяти маршруты по местам боевой славы пользуются особой популярностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В выходные дни сюда приезжают целыми семьями. 40 отличников Могилева отправились в маленькое путешествие по родному региону.
С ними отправилась и наш корреспондент Юлия Мычка.
Юлия Мычка, корреспондент:
40 отличников Могилева отправились в маленькое путешествие по Могилевской области. Такой подарок ребятам преподнесли городские власти в рамках акции «Мы граждане Беларуси». В марте ребятам торжественно вручили паспорта, а с приходом летних каникул для юных граждан страны организовали тур по памятным местам родного края.
Путешествие длиною почти в сотню километров охватило около 10 локаций. Точки маршрута – не только живописные уголки региона, но и мемориалы, которые отражают печальные страницы истории Беларуси.
Ирина Веракса, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Могилевского горисполкома:
Были выбраны неслучайно эти места. Это Буйничское, поселок Борки, Кличев, Усакино. Это те места, которые занимают определенное место в истории нашей Могилевской области, имеют историю Великой Отечественной войны. И в Год исторической памяти ребята должны знать историю и гордиться своими предками. Побывав в таких местах, они должны прочувствовать, мы уверены в этом, они прочувствуют ту памятную нотку, которую мы хотим донести до этих ребят.
Некоторые из ребят признались, что бывали здесь и раньше с родителями во время патриотических автопробегов, которые стали особенно популярными в последнее время. Для молодого поколения они приоткрыли неизвестные страницы истории родной страны.
Юлия Мычка:
В Год исторической памяти маршруты по местам боевой славы Приднепровского края пользуются особой популярностью. С начала года оценить эти достопримечательности смогли больше сотни тысяч туристов.