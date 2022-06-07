«Должны знать историю». Для отличников Могилёва организовали тур по местам боевой славы региона

С ними отправилась и наш корреспондент Юлия Мычка.

Новости Беларуси. В Год исторической памяти маршруты по местам боевой славы пользуются особой популярностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В выходные дни сюда приезжают целыми семьями. 40 отличников Могилева отправились в маленькое путешествие по родному региону.

Юлия Мычка, корреспондент:

40 отличников Могилева отправились в маленькое путешествие по Могилевской области. Такой подарок ребятам преподнесли городские власти в рамках акции «Мы граждане Беларуси». В марте ребятам торжественно вручили паспорта, а с приходом летних каникул для юных граждан страны организовали тур по памятным местам родного края.

Путешествие длиною почти в сотню километров охватило около 10 локаций. Точки маршрута – не только живописные уголки региона, но и мемориалы, которые отражают печальные страницы истории Беларуси.