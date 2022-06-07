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«Должны знать историю». Для отличников Могилёва организовали тур по местам боевой славы региона

07 июня 2022 08:49
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Новости Беларуси. В Год исторической памяти маршруты по местам боевой славы пользуются особой популярностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В выходные дни сюда приезжают целыми семьями. 40 отличников Могилева отправились в маленькое путешествие по родному региону.

С ними отправилась и наш корреспондент Юлия Мычка.

«Должны знать историю». Для отличников Могилёва организовали тур по местам боевой славы региона-1

Юлия Мычка, корреспондент:
40 отличников Могилева отправились в маленькое путешествие по Могилевской области. Такой подарок ребятам преподнесли городские власти в рамках акции «Мы граждане Беларуси». В марте ребятам торжественно вручили паспорта, а с приходом летних каникул для юных граждан страны организовали тур по памятным местам родного края.

Путешествие длиною почти в сотню километров охватило около 10 локаций. Точки маршрута – не только живописные уголки региона, но и мемориалы, которые отражают печальные страницы истории Беларуси.

«Должны знать историю». Для отличников Могилёва организовали тур по местам боевой славы региона-4

Ирина Веракса, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Могилевского горисполкома:
Были выбраны неслучайно эти места. Это Буйничское, поселок Борки, Кличев, Усакино. Это те места, которые занимают определенное место в истории нашей Могилевской области, имеют историю Великой Отечественной войны. И в Год исторической памяти ребята должны знать историю и гордиться своими предками. Побывав в таких местах, они должны прочувствовать, мы уверены в этом, они прочувствуют ту памятную нотку, которую мы хотим донести до этих ребят.

«Должны знать историю». Для отличников Могилёва организовали тур по местам боевой славы региона-7

Некоторые из ребят признались, что бывали здесь и раньше с родителями во время патриотических автопробегов, которые стали особенно популярными в последнее время. Для молодого поколения они приоткрыли неизвестные страницы истории родной страны.

«Должны знать историю». Для отличников Могилёва организовали тур по местам боевой славы региона-10

Юлия Мычка:
В Год исторической памяти маршруты по местам боевой славы Приднепровского края пользуются особой популярностью. С начала года оценить эти достопримечательности смогли больше сотни тысяч туристов.

# Год исторической памяти # общество # Юлия Мычка # Ирина Веракса # Фотофакт

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