Леонид Заяц: за 4 месяца 2022 года товарооборот между Беларусью и Приморским краем вырос почти в 1,9 раза

Новости Беларуси. Демонстрационная площадка белорусской агротехники в скором времени заработает в Приморском крае. Это только один шаг в вопросе развития двустороннего сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Демонстрационная площадка белорусской агротехники в скором времени заработает в Приморском крае. Это только один шаг в вопросе развития двустороннего сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще ряд перспективных направлений сейчас прорабатывается. Речь о расширении объема поставок сельскохозяйственной продукции, агротехники и комплектующих. Для этого сейчас просчитывается логистика. Самым эффективным пока специалисты называют путь через порты. В целом за последнее время товарооборот между Беларусью и Приморским краем увеличился в разы.
Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
По итогам работы четырех месяцев текущего года товарооборот вырос практически в 1,9 раза. И сегодня делегация Приморского края приехала с новыми предложениями, интересными предложениями, где намечается тесная кооперация в вопросах промышленности, сельского хозяйства. Интересует вопрос подготовки специалистов агропромышленного комплекса. Интересны вопросы семеноводства, вопросы совместного создания предприятий по сборкам техники, которая необходима на территории Приморского края.
Беларусь и Приморский край намерены также совместно работать в научной отрасли, сотрудничать в вопросе подготовки специалистов для сельскохозяйственной сферы. В эти дни в нашей стране находится более 35 делегаций. Они прибыли на выставку «Белагро». Параллельно проходят переговоры.