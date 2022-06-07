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«Анна Каренина» 1939 года. Какие ещё уникальные издания есть в борисовской библиотеке?

07 июня 2022 08:50
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Новости Беларуси. Телефон – это, пожалуй, самый привычный аксессуар в руке современного человека. А вот книга только начинает возвращаться в жизни молодых читателей, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. 

«Анна Каренина» 1939 года. Какие ещё уникальные издания есть в борисовской библиотеке?-1

В Борисовской городской библиотеке № 1 есть уникальное издание рецептов 1955 года, где собраны и рецепты, и способы сервировки тех лет. Книжный фонд обширный, поэтому пытливый читатель может найти на полках много интересного.

«Анна Каренина» 1939 года. Какие ещё уникальные издания есть в борисовской библиотеке?-4

Ирина Иванова, заведующая Борисовской городской библиотекой № 1:
Самая старая книга нашего фонда – это «Анна Каренина» Льва Толстого, 1939 год издания. Это довоенная книга, она здесь самая старая. Вот эта книга – «Домоводство», ее нам подарили наши читатели. Дело в том, что во второй половине прошлого столетия каждая женщина мечтала красиво одеваться. Поскольку наша легкая промышленность была очень скудной, наши женщины очень гордились иметь в своем домашнем фонде такую книгу, где представлены эти модели, выкройки.

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# Книги # общество # Ирина Иванова # Анастасия Кончиц # Фотофакт

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