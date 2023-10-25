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На 11-й сессии СР одобрен законопроект о комплексной корректировке гражданского законодательства

25 октября 2023 16:46
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Новости Беларуси. Законопроект «Об изменении кодексов» соответствует духу времени и будет эффективным регулятором гражданско-правовых отношений. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Сергей Сивец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На 11-й сессии СР одобрен законопроект о комплексной корректировке гражданского законодательства-1

Сегодня в верхней палате парламента одобрили принятие важного документа. Проектом закона корректируются Гражданский, Банковский, Трудовой и Жилищный кодексы. Изменения заполнят существующие пробелы в правоотношениях, которые актуальны для нашей общественной жизни. Ведь поступило немало обращений от белорусов о необходимости корректировки и совершенствования этого закона.

На 11-й сессии СР одобрен законопроект о комплексной корректировке гражданского законодательства-4

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Изменения и дополнения коснулись таких основополагающих сфер хозяйственной деятельности, как процедура регистрации, реорганизации, ликвидации субъектов хозяйствования. Открытие филиалов иностранных субъектов хозяйствований на территории Республики Беларусь, вопросы, связанные с уходом от двойной ответственности субъектов хозяйствования по своим обязательствам в случае, когда была предусмотрена неустойка, а также проценты за неисполнение финансовых обязательств.

На 11-й сессии СР одобрен законопроект о комплексной корректировке гражданского законодательства-7

Также сенаторы ратифицировали соглашение Беларуси и Пакистана об отмене виз для владельцев служебных и диппаспортов. Теперь они освобождаются от необходимости оформления визовых документов для въезда, выезда, транзита или пребывания на территории двух стран на срок не более 90 дней в календарном году со дня первого въезда.

На 11-й сессии СР одобрен законопроект о комплексной корректировке гражданского законодательства-10

Валерий Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
У нас на самом высоком уровне достаточно тесные контакты и развиваются отношения, и оно способствует и экономическим связям, которые помогут нам тоже развиваться и двигаться вперед.

На 11-й сессии СР одобрен законопроект о комплексной корректировке гражданского законодательства-13

Во время заседания одобрена и ратификация изменений в Договор о ЕАЭС по поддержке промкооперации. Новый механизм финансирования будет способствовать дальнейшему технологическому развитию промышленного сектора Союза и стимулировать интеграционные процессы.

# Государственная политика # общество # Сергей Сивец # Валерий Гайдукевич # Фотофакт

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