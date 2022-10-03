«В контакте с искусством». Дизайнеры оценили облик городской среды Беларуси

Новости Беларуси. Более 20 ученых со всей Беларуси, России и Армении приехали в Минск, чтобы представить проекты, направленные на улучшение инфраструктуры нашей страны. Среди них – архитекторы, искусствоведы и культурологи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша столица, пожалуй, достаточно успешный пример, когда новейшие тенденции урбанистики не затмевают традиционные постулаты зодчества. Архитекторы, искусствоведы, культурологи – люди тех профессий, которые достаточно часто спорят, но, сойдясь во мнении, делают городскую среду неповторимой. Наполняют даже неприглядные улочки эмоциональными штрихами через творчество.

Игорь Духан, заведующий кафедрой искусств и средового дизайна БГУ: Сегодня очень трансформируется ситуация города, он становится дисперсным и развивается по законам, перестает быть жесткой структурой. Это во многом связано с цифровизацией городской среды. Мы думаем, что это окажет воздействие на принципиальное понимание того, как должен развиваться современный город в контакте с искусством и в контакте с человеком.

Екатерина Мохова, преподаватель кафедры искусств и средового дизайна БГУ:

Будут выступать участники с разными докладами, один из которых будет называться «Соотношение усадебного и городского образа в жизни на примере архитектуры итальянского архитектора Андреа Палладио». Будут размышления по поводу эмоционального восприятия города: Минска, Москвы и так далее.

Участники конференции обменялись опытом по вопросам новейших тенденций в исследовании взаимосвязи урбанистики и искусства. По итогу материалы будут изданы в журнале БГУ «Человек в социокультурном измерении» и в международном журнале Urbi et orbi.