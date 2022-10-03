«Они не были рассекречены». В мачулищанской школе открыли памятный знак женщинам-подпольщицам

Увековечить память земляков решила учащаяся школы Виктория Шайкина. Именно она стала инициатором открытия мемориала, посвященного патриотическому подполью, которое находилось на территории населенного пункта. Его участницами были пять женщин, которые во время Великой Отечественной войны вели борьбу с немецко-фашистскими захватчиками.

Татьяна Шайкина, заместитель директора Мачулищанской средней школы имени Героев Советского Союза И.Т. Вдовенко и Н.В. Гомоненко:

Пять женщин активно участвовали в подпольной работе. Они работали с партизанским отрядом «Местные», с минской подпольной организацией. И, в отличие от остальных подпольных организаций, они не были рассекречены, они остались живы. И уже прожили в поселке практически до старости. И вот, найдя в книге памяти совсем маленький кусочек, Виктория заинтересовалась. Я была ее руководителем. И мы постарались найти практически по крупицам какую-то информацию о данном подполье.