Гражданам Литвы и Латвии с 15 апреля разрешён безвизовый въезд в Беларусь

В Беларусь стали чаще прибывать граждане ЕС. Для поляков, литовцев и латышей могут устроить безвиз. Читать здесь .

Гражданам Литвы и Латвии разрешен безвизовый въезд в Беларусь. Пока на месяц, начиная с 15 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фоне длительных коронавирусных ограничений у соседей не было возможности посетить родственников. Визовый вопрос теперь снимается. Можно будет приезжать через пункты пропуска на белорусско-латвийском и белорусско-литовском участках границы. Решение принималось и с учетом того, что приближаются большие религиозные праздники. Причем правом безвизового въезда иностранцы могут воспользоваться неограниченное количество раз и находиться на всей территории Беларуси.