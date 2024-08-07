Мини Ниагара. Посмотрите на белорусский водопад от старинной мельницы

Нет, это не Карелия и не горная река! Это Замошье и рукотворный водопад от мельницы конца XIX – начала XX века. «Вкусная» архитектура, эльфийские виды, шум воды и редкие синие стрекозы. До чего же здесь прекрасно! Заглянем в прошлое вместе с хозяйкой агроусадьбы.

Жанна Калиновская, хозяйка агроусадьбы:

Еврей держал мельницу эту, свозили со всего района, приезжали подводы, стояла очередь около двух километров на перемол зерна. Вот эта мостовая, хозяева теперешней мельницы, она чисто случайно стала делать грядки и откопала вот эту мостовую, и монеты попадались. Внутри сама мельница очень атмосферная, там всегда прохладно.

– Что из механизмов сохранилось?

– Несколько турбин сохранилось. Все балки, окна – все там присутствует.