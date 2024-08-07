Мини Ниагара. Посмотрите на белорусский водопад от старинной мельницы
Нет, это не Карелия и не горная река! Это Замошье и рукотворный водопад от мельницы конца XIX – начала XX века. «Вкусная» архитектура, эльфийские виды, шум воды и редкие синие стрекозы. До чего же здесь прекрасно! Заглянем в прошлое вместе с хозяйкой агроусадьбы.
Жанна Калиновская, хозяйка агроусадьбы:
Еврей держал мельницу эту, свозили со всего района, приезжали подводы, стояла очередь около двух километров на перемол зерна. Вот эта мостовая, хозяева теперешней мельницы, она чисто случайно стала делать грядки и откопала вот эту мостовую, и монеты попадались. Внутри сама мельница очень атмосферная, там всегда прохладно.
– Что из механизмов сохранилось?
– Несколько турбин сохранилось. Все балки, окна – все там присутствует.
Во время оккупации днем мололи муку немцы, а ночью – партизаны. Эта мельница немало пережила на своем веку и была хлебным местом до середины прошлого века. Причем обеспечивала электричеством не только Замошье, но и соседние Великие Дольцы. Притягательна и река Ушача. Туристы любят здесь сплавляться на байдарках. Белорусская Амазонка.
Жанна Калиновская:
Водопад весной самый наполненный. Он напоминает мне какую-то мини Ниагару. Звук, и мощь, и антураж лесной создают такую атмосферу, что сюда стремятся люди сделать на его фоне фото красивые. Река Ушача очень длинная. Она извилистая, длинная, течет до Полоцка и в районе Полоцка впадает в Западную Двину.
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