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Белоруска расписывает кружки в стиле братьев Гримм – посмотрите на оригинальную посуду

07 августа 2024 14:15
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Выходной мечты, или молекулы счастья. Давно хотели перейти на ЗОЖ и зажечь в себе новый огонек – вам в Замошье. 10 лет назад семейная пара перебралась из столицы на Витебщину. Неземные просторы на берегу озера вдохновили построить домики с «изюмом». Каждый со своей историей.

Ушачский район – легендарная партизанская республика. Рассказываем о легендарном подвиге в 1944-м.

Анастасия Макеева, корреспондент:
Здесь вот такой кусочек прованса. Все украшали сами?

Белоруска расписывает кружки в стиле братьев Гримм – посмотрите на оригинальную посуду-1

Жанна Калиновская, хозяйка агроусадьбы:
Все делала своими руками, собирала какие-то старые вещи, швейную машинку, горшочки, досочки, раскрашивала, делала картины, переделывала часы, чтобы это выглядело по-настоящему, с атмосферой, с душой.

Купальский дед расскажет, как найти папараць-кветку. Что необычного можно увидеть в ушачском дендропарке.

Белоруска расписывает кружки в стиле братьев Гримм – посмотрите на оригинальную посуду-4

Жанна Калиновская:
Советская тумбочка моими руками сделана в такое красивое произведение. Получилась такая милая вещица. Светильники – это моя фишка. Невозможно ничего лучше придумать – они создают атмосферу уюта, домашнего тепла.

Белоруска расписывает кружки в стиле братьев Гримм – посмотрите на оригинальную посуду-7

Агротуризм принес расцвет. В инженере-строителе проснулся дизайнер и садовник. Жанна Георгиевна оригинально украшает территорию, расписывает кружки в стиле братьев Гримм. Можно заглянуть в арт-краму и даже получить мастер-класс росписи по стеклу.

Подробности в видео.

# Туризм # общество # Анастасия Макеева

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