Белоруска расписывает кружки в стиле братьев Гримм – посмотрите на оригинальную посуду

Выходной мечты, или молекулы счастья. Давно хотели перейти на ЗОЖ и зажечь в себе новый огонек – вам в Замошье. 10 лет назад семейная пара перебралась из столицы на Витебщину. Неземные просторы на берегу озера вдохновили построить домики с «изюмом». Каждый со своей историей.

Ушачский район – легендарная партизанская республика. Рассказываем о легендарном подвиге в 1944-м.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Здесь вот такой кусочек прованса. Все украшали сами?