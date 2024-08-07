Белоруска расписывает кружки в стиле братьев Гримм – посмотрите на оригинальную посуду
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Анастасия Макеева, корреспондент:
Здесь вот такой кусочек прованса. Все украшали сами?
Жанна Калиновская, хозяйка агроусадьбы:
Все делала своими руками, собирала какие-то старые вещи, швейную машинку, горшочки, досочки, раскрашивала, делала картины, переделывала часы, чтобы это выглядело по-настоящему, с атмосферой, с душой.
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Жанна Калиновская:
Советская тумбочка моими руками сделана в такое красивое произведение. Получилась такая милая вещица. Светильники – это моя фишка. Невозможно ничего лучше придумать – они создают атмосферу уюта, домашнего тепла.
Агротуризм принес расцвет. В инженере-строителе проснулся дизайнер и садовник. Жанна Георгиевна оригинально украшает территорию, расписывает кружки в стиле братьев Гримм. Можно заглянуть в арт-краму и даже получить мастер-класс росписи по стеклу.
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