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Средневековое кладбище XII века обнаружили в белорусской деревне. Вы удивитесь, как оно появилось

07 августа 2024 14:27
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Мистика или Божий промысел, призывающий вспомнить о христианских ценностях? На окраине Замошья, где находиться кладбище, лет 20 назад местные жители обнаружили диво. Из-за эрозии почвы и температурных колебаний стали пробиваться из-под камней разной формы и кресты.

Средневековое кладбище XII века обнаружили в белорусской деревне. Вы удивитесь, как оно появилось-1

По мнению краеведов, это средневековое кладбище примерно XII-XV веков. Для Беларуси это не редкость, а вот для туристов – загадочный ребус, который притягивает со страшной силой.

Анастасия Макеева, корреспондент:
Здесь 50 как минимум есть захоронений.

Средневековое кладбище XII века обнаружили в белорусской деревне. Вы удивитесь, как оно появилось-4

Жанна Калиновская, хозяйка агроусадьбы:
Да, мне даже кажется, сотня наберется. На некоторых крестах сохранились какие-то символы это не кириллица. Надо у историков спрашивать.
– Можно сказать, сенсация. Неужели сюда никто не добирался из историков, археологов, чтобы провести какие-то исследования?
– Мне об этом не известно.
Можно только предположить, что это какие-то воины средневековые, возможно, наши предки.
– Рыцари какие-нибудь.

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# Туризм # общество # Анастасия Макеева

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