Средневековое кладбище XII века обнаружили в белорусской деревне. Вы удивитесь, как оно появилось

Мистика или Божий промысел, призывающий вспомнить о христианских ценностях? На окраине Замошья, где находиться кладбище, лет 20 назад местные жители обнаружили диво. Из-за эрозии почвы и температурных колебаний стали пробиваться из-под камней разной формы и кресты.

По мнению краеведов, это средневековое кладбище примерно XII-XV веков. Для Беларуси это не редкость, а вот для туристов – загадочный ребус, который притягивает со страшной силой.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Здесь 50 как минимум есть захоронений.