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Беженец на границе: «Нас задержали литовские полицейские. Они нас избивали, использовали электрошокеры»

29 октября 2021 13:26
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Новости Беларуси. Прибыль на чужом горе. Литовские силовики наживаются на беженцах: избивают и отбирают деньги. Литовские стражи правопорядка доставили со своей территории и вытеснили к границе группу граждан Ирака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:
По словам иностранцев, литовские правоохранители обнаружили их в лесу – всего в группе было 37 беженцев. Затем забрали у них деньги, паспорта и мобильные телефоны, били дубинками по ногам и электрошокерами в область шеи. Перед тем как привезти беженцев к границе, литовские силовики разделили группу на две. Неголословные факты подтверждают свидетельства.

Беженец на границе: «Нас задержали литовские полицейские. Они нас избивали, использовали электрошокеры»-1

Прошлой ночью нас задержали литовские полицейские. Они нас избивали, использовали электрошокеры. Они забрали у меня деньги и паспорт. Сказали, что если мы вернемся, они будут стрелять и убьют нас.

Беженец на границе: «Нас задержали литовские полицейские. Они нас избивали, использовали электрошокеры»-4

Екатерина Забенько:
Выдворенных иностранцев в Литве обещали застрелить, если снова встретят их на территории страны. Судьба остальных беженцев из группы неизвестна.

Беженец на границе: «Нас задержали литовские полицейские. Они нас избивали, использовали электрошокеры»-7

В лагере мигрантов в Литве вспыхнули беспорядки. Пограничники в ответ применили слезоточивый газ. Подробнее здесь.

# Беженцы # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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