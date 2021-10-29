Беженец на границе: «Нас задержали литовские полицейские. Они нас избивали, использовали электрошокеры»

Новости Беларуси. Прибыль на чужом горе. Литовские силовики наживаются на беженцах: избивают и отбирают деньги. Литовские стражи правопорядка доставили со своей территории и вытеснили к границе группу граждан Ирака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

По словам иностранцев, литовские правоохранители обнаружили их в лесу – всего в группе было 37 беженцев. Затем забрали у них деньги, паспорта и мобильные телефоны, били дубинками по ногам и электрошокерами в область шеи. Перед тем как привезти беженцев к границе, литовские силовики разделили группу на две. Неголословные факты подтверждают свидетельства.