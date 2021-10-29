Задерживают преступников и находят взрывчатку. Вот как собаки помогают работникам Департамента охраны

Рабочий день сотрудников Департамента охраны начинается в 7 утра, но дежурят они и днем, и ночью. Заступая на службу, оперативная группа первым делом получает специальные средства и оружие. После планерки и получения разнарядки на сутки группа заступает на службу.

– Будем выбывать на Корженевского, 22А.

– Принял, не забываем о заблаговременной безопасности, страхуем друг друга. Экстренный вызов, поступивший на пульт дежурного, по рации передают оперативникам. Через считаные секунды машина уже мчится к месту происшествия. Современные проблемы требуют современных решений. В каждой машине группы задержания установлены планшеты, но нужны они отнюдь не для игр.

Сергей Романенко, милиционер группы задержания Октябрьского (г. Минска) отдела Департамента охраны МВД:

На сегодняшний день в Департаменте охраны создано автоматизированное рабочее место группы задержания, где старший наряда может получать сработку, после чего она автоматически прокладывает маршрут до охраняемого объекта или квартиры. Также здесь можно просмотреть фотографии объекта по пути следования, чтобы по прибытии более точно ориентироваться на местности.

Задержать преступника, найти взрывчатку, спасти человеческую жизнь – все это умеют служебные собаки. А работа в команде с четвероногим напарником – это всегда большая ответственность. Ведь конечный результат зависит не только от того, насколько налажен контакт между сотрудником и собакой, но и от качества подготовки.

Хорошо, ко мне! Чтобы хорошо работать, нужно хорошо есть. Своих верных помощников в Департаменте охраны вкусностями точно не обделяют. Трехразовое питание четвероногих богато клетчаткой и «медленными» углеводами. После того как подкрепились прямиком на тренировку.

Дмитрий Ярошук, старший инспектор-кинолог питомника служебных собак Минского городского управления Департамента охраны МВД:

Это у нас костюм помощника. В нем отрабатываем навыки защитного раздела. Здесь снаряжение постановочное, используется в начале выработки навыков защитного раздела. Вот шлея следовая, она может использоваться при дрессировке собак по работе по запаховому следу. Чтобы обучить овчарку всем необходимым навыкам, уходит до четырех месяцев. Но и роль самих кинологов приуменьшать не стоит. Ведь только им под силу раскрыть преступление по горячим следам.

Дмитрий Ярошук:

Когда наряд группы задержания выезжает на сигнал сработки, поступивший от охраняемого объекта, в наряде есть специалист-кинолог, они осматривают объект. Если есть необходимость применения служебной собаки или есть следы, предметы, которые оставил преступник, кинолог применяет собаку по запаховому следу. И в результате применения зачастую задерживаем правонарушителя. Быть в хорошей форме – одна из служебных обязанностей каждого сотрудника, поэтому физической подготовке здесь уделяют много внимания.

Юрий Бондарь, инспектор Центра профессиональной подготовки служебно-прикладных видов спорта, лейтенант милиции:

В июне на базе Октябрьского отдела Департамента охраны был образован Центр профессиональной подготовки служебно-прикладных видов спорта Минского городского управления. На базе центра ежедневно проводятся занятия по физической подготовке. Сотрудники Департамента охраны оттачивают навыки владения боевыми приемами борьбы, повышают свою физическую подготовку. Нет дыма без огня, а в нашем случае не бывает сюжета без инфоповода. И повод нашелся, ведь 29 октября сотрудники Департамента охраны отмечают 69-ю годовщину со дня образования подразделений.

Дмитрий Демьяненко, начальник Октябрьского (г. Минска) отдела Департамента охраны г. Минска:

29 октября мы отмечаем профессиональный праздник, день образования службы охраны. Хотелось бы поздравить коллег с праздником, пожелать здоровья и спокойных будней. Мы всегда будем оставаться на страже безопасности и спокойствия наших граждан.