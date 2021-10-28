В лагере мигрантов в Литве вспыхнули беспорядки. Пограничники в ответ применили слезоточивый газ

Когда сотрудники центра пытались рассказать о порядке предоставления убежища в Литве, многие мигранты начали вести себя агрессивно: выражали недовольство и кричали. В результате правоохранители применили спецсредства. Напомним, накануне беспорядки произошли и в центре размещения нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Там также сотрудники применили слезоточивый газ. Сколько человек пострадали из-за действий литовских пограничников, не сообщается, но на место происшествия приезжали машины скорой помощи.