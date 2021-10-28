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В лагере мигрантов в Литве вспыхнули беспорядки. Пограничники в ответ применили слезоточивый газ

28 октября 2021 12:53
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В литовском лагере для мигрантов вновь вспыхнули беспорядки. В ответ пограничники применили слезоточивый газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В лагере мигрантов в Литве вспыхнули беспорядки. Пограничники в ответ применили слезоточивый газ-1

Когда сотрудники центра пытались рассказать о порядке предоставления убежища в Литве, многие мигранты начали вести себя агрессивно: выражали недовольство и кричали. В результате правоохранители применили спецсредства. Напомним, накануне беспорядки произошли и в центре размещения нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Там также сотрудники применили слезоточивый газ. Сколько человек пострадали из-за действий литовских пограничников, не сообщается, но на место происшествия приезжали машины скорой помощи.

# Беженцы # Фотофакт

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